Kreftsyke Marthe Sundby reagerer på healere som vil redde henne på dødsleiet

Marthe Sundby (42) takker for den overveldende støtten. Men noen henvendelser kunne hun vært for uten.

Tidligere i uken fortalte den prisvinnende utøveren i fitness og bodybuilding om leverkreften og de dårlige utsiktene. Trolig har hun svært kort tid igjen.

– Jeg ønsker å takke alle som har sendt meg oppmuntrende ord. Det betyr enormt og jeg har ingen mulighet til å takke alle. Telefonen har lyst konstant, det har vært helt surrealistisk, sier Sundby.

Hun reagerer imidlertid sterkt på noen av tilbakemeldingene.

– Jeg har fått henvendelser fra healere, fra religiøse og andre som vil helbrede meg på dødsleiet. Det er respektløst.

– Kan du beskrive disse?

– Jeg har avvist alle. De spør om jeg kan ta ut rotfyllinger i tennene, noen sier Gud skal helbrede meg, andre vil formidle kontakt til utenlandske behandlingssteder som koster masse penger. Det er trist at vi som er dødssyke av kreft skal oppleve dette, jeg vet andre blir utsatt for det samme, sier Sundby.

Hun har gjennom hele sykdomsforløpet fulgt rådene til norske leger og er glad for det.

I VG-intervjuet tidligere denne uken fortalte hun om sitt siste, store ønske. At ingen sier at hun «tapte kampen mot kreft». Ønsket har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. VG skrev dagen etter på lederplass at Sundby har helt rett.

I dag har hun fått en annen positiv nyhet.

– Legene sier at jeg ikke har full leversvikt. Det betyr at jeg har noen dager igjen. Jeg nyter hver eneste en, sier hun.

Asisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, advarer mot slike henvendelser.

– Vi er kjent med at kreftpasienter dessverre kan oppleve henvendelser om helbredelse av ulik art. Dette kan være en ekstra belastning i en vanskelig situasjon. Vi anbefaler alltid å følge rådene fra behandlende lege, sier Opdalshei.

Han sier det kan være store beløp involvert.

– Noen tilbudene som kommer er sikkert godt ment fra folk som tror hardt på det de gjør, mens andre er rent økonomisk motivert, sier han.