Kreftrammede Stein Olav (55) presset 1200 rundballer til støtte for kreftforskning

55-åringen som mistet både moren og broren til kreft er en av mange norske bønder som har bidratt til Felleskjøpet-kampanjen mot bryst- og prostatakreft.

– Kreft rammer så mange mennesker. Plutselig er det deg, sier Stein Olav Oksvold (55) til VG.

For to år siden ble bonden i Steinkjer operert for nyrekreft. Heldigvis oppdaget legene kreften tidlig og han slapp cellegiftbehandling.

Stein Olav hadde allerede mistet både moren og broren til magekreft, så da det ble mulig å kjøpe blå og rosa plastinnpakninger for å støtte brystkreftforeningen, var ikke bonden vond å be.

Det var Trønder-Avisa som først skrev om saken.

– Jeg synes dette er et kjempeflott tiltak. Samlet blir det jo mange penger til forskning på kreft, sier han.

I fjor presset Stein Olav 1200 rosa rundballer. De fargede plastinnpakningene koster 10 kroner mer per rull enn de vanlige, og for hver rosa rull går 30 kroner til Brystkreftforeningen.

– Det er bedre å bidra litt enn ingenting, sier Stein Olav.

– Jeg skal kjøpe fargede baller så lenge de finnes.

Blå baller for ballekreft

I år har bøndene også mulighet til å kjøpe inn blå baller, i kampanjen #ballermotkreft der inntektene går til Prostatakreftforeningen.

Ideen med fargede rundballer kommer opprinnelig fra New Zealand. I Norge er det Felleskjøpet som gjennomfører kampanjen, på initiativ fra hovedleverandøren, svenske Trioplast.

Produktansvarlig i Felleskjøpet Jan Håvard Kingsrød er svært fornøyd med resultatene av kampanjen.

– Kreft er noe som rammer alle samfunnslag. Dette er en enkel måte for oss å bidra på og skape oppmerksomhet rundt temaet, sier han til VG.

– Nå kan man se rosa og blå baller overalt i Norge. Vi har fått flere henvendelser fra folk som har vært rammet av kreft som føler seg sett. Det blir man glad og stolt av.

Rundballer – også kjent som traktoregg eller marshmallows – er den vanligste måten å konservere grovfôr til husdyr i Norge.

– Engasjementet var veldig stort i fjor, og i år ringte mange bønder tidlig inn for å bestille og sikre seg at de fikk være med. Rullene er så godt som utsolgt, sier Kingsrød.

I fjor kjøpte Felleskjøpet inn 10.000 rosa ruller og samlet inn 300.000 kroner til Brystkreftforeningen. I år har de 16.000 ruller, halvparten blå og halvparten rosa.

For hver rull som selges bidrar bonden, Felleskjøpet og Trioplast med 10 kroner hver til kreftforskning. Det betyr 500.000 kroner til kreftforskning.

– Det er en betydelig sum for å gjøre ganske lite, sier Kingsrød.