Kreftpasienter demonstrerer for å få medisin: – Ventetiden skaper et monster, det todelte helsevesenet

Mandag gikk flere hundre nordmenn i tog mot den lange behandlingstiden av nye kreftmedisiner. – Pasienter dør mens politikerne somler, sier arrangør Finn Helge Quist.

– Den tiden det tar fra EU godkjenner et medikament, og frem til det samme medikamentet blir godkjent på norske sykehus er urimelig lang. Den kan være opptil to og et halvt år, og i den perioden er det desverre mange som dør, sier Finn Helge Quist.

Etter at kona Ingrid Quist fikk diagnosen uhelbredelig benmargskreft for syv år siden har han engasjert seg for å få ned den lange behandlingstiden av nye medisiner.

Mandag arrangerte han sammen med 14 foreninger en større demonstrasjon foran Storinget i Oslo for å belyse problematikken.

Sammen med ham går kona Ingrid (55).

– Dette er ikke Norge verdig, jeg tror ikke noe på at vi ved å tilby bedre medisiner til kreftpasienter blir nødt til å svekke det medisinske tilbudet til andre, sier hun.

Flere hundre deltok

Flere hundre deltakere samlet seg foran Stortinget. Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, er svært fornøyd med oppmøtet.

– Dette er på en måte veldig fint, men samtidig veldig trist, sa Opdalshei da han holdt apell foran Stortinget:

– Det er fint at saken engasjerer så mange, men også trist at kreftpasienter må demonstrere for å få tilgang på rett medisin.

Quist har blitt kontaktet av en rekke mennesker som engasjerer seg for problematikken og forteller at det kom folk helt fra Kautokeino for å gå i tog.

– Én av tre får kreft og én av tyve kjenner noe som har kreft, så dette er ikke en smal problematikk, sier han.

Demonstrasjonen er ikke-politisk, men både han og kona håper at politikerne vil anse problematikken som såpass alvorlig at de er villige til å ta grep.

Ønsker mellomfinansiering

Én av dem som deltok i demonstrasjonen er Lisbeth Sunde fra Bergen. Hun har tatt seg to dager fri fra jobben og reist til hovedstaden for å demonstrere.

– Det er et samlet kreft-Norge som går her i dag. Vi mener fire av våre hovedkrav er blitt innfridd, men ønsker fortsatt en mellomfinansiering, sier hun til VG.

Selv fikk hun benmargskreft i 2004, og fikk medisin ulovlig av sin lege fordi den ikke var godkjent. Medisinen måtte hun betale for selv. Finn Helge Quist og en rekke kreftleger har tatt til orde for at politikerne må åpne for mellomfinansiering, som gjør at pasienter kan få tilbud om medisin under tiden medikamentet er oppe til behandling i Besluntingsforum - organet som bestemmer hvilke medisiner norske sykehus kan tilby.

– Hvis det finnes medisin som kan redde liv ønsker vi at alle skal få tilgang til denne. Menneskeverd teller mer enn profitt, sier hun.

VIKTIG SAK: Lisbeth Sunde fra Bergen tok to dager fri fra jobben for å demonstrere mot den lange behandlingstiden for nye medisiner i Norge. Selv har hun hatt både livmorhalskreft og benmargskreft. Foto: Frode Hansen , VG

– Håper de ser til industrien



Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper demonstrantene ser like mye til legemiddelindustrien som til politikerne i spørsmålet om lang behandlingstid av nye medisiner.

– Jeg forstår veldig godt engasjementet. Selv har jeg snakket med kreftpasienter og deres pårørende, noe som er bakgrunnen for de forbedringene som nå kommer for å redusere behandlingstiden, sier han til VG.

Forrige onsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut brev til de regionale helseforetakene der de ba dem jobbe for kortest mulig saksbehandlingstid, tidlig igangsettelse av metodevurderinger, prioritering av metodevurdering av metoder for livstruende og alvorlige diagnoser, samt tydeliggjøring av innhold og praktisering av unntaksregelen.

– Disse tiltakene vil føre til at behandlingstiden går ned, men det er fortsatt en vesentlig faktor at den lange behandlingstiden også skyldes at legemiddelselskapene bruker lang tid på å levere nødvendig dokumentasjon:

– Jeg forstår at de som demonstrerer i dag ønsker at vi skal forbedre ordningen med beslutningssytemet, men samtidig har jeg et behov for å ha pasientene og legene på lag i kampen for å få industrien til å levere raskt, sier han.

INTERNASJONALT PROBLEM: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener den lange behandlingstiden skyldes at legemiddelselskapene ikke jobber raskt nok. – Jeg jobber med dette spørsmålet internasjonalt, i EU og i Verdens helseorganisasjon, dette er et problem alle sliter med, sier han. Foto: Frode Hansen , VG

Måtte flyttet

I forrige uke ble kreftmedisinen Kyprolis godkjent til bruk ved norske sykehus i Beslutningsforum. Selv om medisinen ble hurtigbehandlet tok det to år fra medisinen ble EU-godkjent til den ble tilgjengelig ved offentlige sykehus i Norge.

– Mens private kunne tilby medisinen for to år siden, må alle vi andre vente. Det skaper et monster som heter det todelte helsevesenet, sier Quist.

Kona Ingrid bruker medisinen i dag, men Quist understreker at de har vært heldige som har hatt behov for den først nå, og ikke tidligere.

– Hvis Kyprolis ikke hadde blitt godkjent i forrige uke ville vi ikke vært her i dag. Da ville jeg og min kone flyttet til Danmark for å få den rette medisinen. Dette illustrerer alvoret, sier han.

– Vi håper ikke det går så langt, det hadde vært rart å bli en medisinsk flyktning, sier kona Ingrid.

I forrige uke besøkte Finn Helge en rekke politikere på Stortinget for å diskutere problematikken. Nå håper han politikerne og legemiddelselskapene går sammen for å gjøre nødvendig medisin tilgjengelig tidligere.

– De der inne og legemiddelindustrien må begynne å snakke sammen. Dette skal være mulig å løse, sier Quist og peker mot Storingsbygningen bak seg.