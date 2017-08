Healerforbundet beklager henvendelser til døende

Marthe Sundbys opplevelser av healere får forbundet til å reagere.

Tidligere denne uken fortalte prisvinner i fitness og bodybuilding, Marthe Sundby (42) om den alvorlige leverkreften. Trolig har hun få dager igjen.

Etter intervjuet, der hun ba om at begrepet «tape kampen mot kreft» avvikles, takket hun for responsen.



Men hun reagerte på noen av henvendelsene.

– Jeg har fått henvendelser fra healere, fra religiøse og andre som vil helbrede meg på dødsleiet. Det er respektløst, sa uttalte hun.

Ingunn Brattlid i Det Norske Healerforbundet sier til VG at de også reagerer sterkt på slik oppførsel.

– Det er ille at hun blir kontaktet av healere på dødsleie. Det er ikke forenelig med våre etiske retningslinjer. Healere skal kun gi behandling på forespørsel og ikke gi løfter om lindring eller helbredelse, sier Brattli.

Hun opplyser at det i 2004 ble opprettet et register for healere, for å få bransjen inn i mer kontrollerte former.

– Vi beklager at det fortsatt er slik at uregistrerte healere bidrar til å bringe bransjen vår i vanry. Formålet med registrerte healere er å øke pasientsikkerheten, sier hun.

Brattelid sier videre at healere har anledning til å behandle på sykehus hvis pasienten ønsker det.

– Hvordan reagerer dere overfor healere bryter reglene?

– Det er viktig å få med at vi ikke har fått klager de siste årene. Men vi har ekskludert medlemmer tidligere. De mister da retten til å få mva-fradrag i virksomheten, så det har også en økonomisk konsekvens, sier hun.

– Hva kan pasienter som opplever slikt gjøre?



– Det beste er å kontakte Helsetilsynet. Men jeg har forståelse for at pasienter i denne situasjonen har annet å tenke på.

Marthe Sundby opplyste i går at hun konsekvent avviser alle slike henvendelser:

– De spør om jeg kan ta ut rotfyllinger i tennene, noen sier Gud skal helbrede meg, andre vil formidle kontakt til utenlandske behandlingssteder som koster masse penger. Det er trist at vi som er dødssyke av kreft skal oppleve dette, jeg vet andre blir utsatt for det samme, sier Sundby.

VG har orientert Marthe Sundby om Det Norske Healerforbundets opplysninger. Hun ønsker ikke å kommentere dem nå og vil prioritere hvile og venner og familie.