Fitness-stjernen Marthe Sundby er dødssyk – nå deler hun ett siste ønske

NM-vinner Marthe Sundby (42) forbereder seg på å dø innen få dager. Utøveren i bodybuilding og fitness ber om at uttrykket «tapte kampen mot kreft» avvikles.

42-åringen får bred støtte og hylles etter at hun delte flere ærlige innlegg på Facebook og Instagram om den alvorlige situasjonen hun befinner seg i.

– Jeg har kjempet og slåss for å prestere i fitness, bodybuilding, vektløfting og skøyter. Mitt siste, store ønske er at ingen sier at jeg tapte kampen mot kreften når jeg dør, at begrepet avvikles for all tid. Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sier Sundby.

Hun er innlagt til lindrende behandling for leverkreft på Ahus. Hun får ikke fullrost personalet på avdelingen.

– Som idrettsutøver har jeg hatt en høy smerteterskel. Det siste året, med tøffe behandlinger, har vært et smertehelvete. Å komme hit er paradis, selv om jeg vet jeg skal dø her, sier hun til VG.

– Hvordan er utsiktene?

Marthe Sundby (42). Foto: Fredrik , VG

– Ut fra det jeg kjenner og det legene sier, er det snakk om dager eller en uke. Får jeg to uker til er det deilig. Jeg nyter hver dag jeg får puste, sier hun.

Hun har tidligere vært gjennom en operasjon og en rekke tøffe behandlinger. Håpet var å få transplantasjon, men spredningen var for stor til at det lot seg gjøre.

Konstituert overlege Tonje Sandblost har ansvaret for den lindrende behandlingen Marthe Sundby nå får på Ahus.

– Denne leverkreftdiagnosen er sjelden og alvorlig. Vi forsøker å lindre smertene og bistå med omsorg, sier Sandblost.

Hun støtter Sundby i at begrepet «å tape kampen mot kreften» er uheldig.

– Vi som jobber med det palliative fagfeltet er opptatt av at ingen skal føle ansvar for å ha blitt syk. Alle skal kunne få god og lindrende behandling og omsorg. Ved å bruke dette begrepet, kan det forstås som at vedkommende ikke har vært flink nok. Dette er en betegnelse vi forsøker å unngå, sier Sandblost

FÅR HJELP: Marthe Sundby får lindrende behandling av konst. overlege Tonje Sandblost på Ahus. Foto: Fredrik , VG

Sundby har gjort det bra i en rekke konkurranser i fitness, bodybuilding og vektløfting og har prydet forsider i treningsmagasiner. Hun er flere ganger blitt norsk og nordisk mester i bodybuilding.

– Treningsinteressen startet da jeg konkurrerte på skøyter. Jeg oppdaget at jeg hadde anlegg for å bygge muskler. Å stå på scenen og konkurrere mot andre jenter over hele verden har vært et eventyr, sier hun.

På det meste klarte hun å løfte 240 kilo i knebøy og 150 kilo i benkpress.

– Jeg fikk kreft påvist første gang i 2007 og ble friskmeldt etter en operasjon. Dessverre fikk jeg tilbakefall for et par år siden, men jeg har klart å trene innimellom og har så vidt deltatt i konkurranser, sier hun.

Hun er tydelig på at livet har vært godt og rikt, det er lite hun skulle ha gjort annerledes. De siste 10 årene har hun jobbet som eiendomsforvalter i selskapet Colliers i Oslo, der hun også bor. Opprinnelig kommer hun fra Aurskog.

– Jeg har ikke levd et A4-liv med mann og barn, men har mange venner og stor familie. Nå som jeg skal dø av kreft, er jeg glad jeg ikke har barn, sier hun.

Ved nærmere ettertanker har hun noen gode råd til deg og meg.

– Ta godt vare på hverandre og lev i nuet. Ting er ikke så viktig. Hvis jeg hadde fått noen flere dager ville jeg klemt flere folk, sier hun.

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, applauderer Sundbys ønske.

– Uttrykket «å tape kampen mot kreft» kan tolkes som at man ikke gjorde nok. Vi oppfordrer alle til å slutte å si dette.