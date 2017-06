Fem millioner ekstra til barnekreftforskning etter Tobias' historie

Familien mistet sin kjære Tobias (3) i vinter, men historien om den tapre treåringen har ført til mer oppmerksomhet og ekstrabevilgning til forskningssamarbeid.

Denne uken ble Venstre og KrF enige med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett for 2017. I én av postene er det gitt fem millioner ekstra til «Kreftforskning, tilskudd til Kreftforeningen».

– Vi gir pengene til Kreftforeningen for å dra i gang et nordisk samarbeid på registerforskning. Samarbeidet er spesielt viktig for forskning på barnekreft fordi det er få tilfeller hvert år, sier helsepolitisk talsmann Ketil Kjenseth (V).

– Blir tatt på alvor

Helsepolitikeren sier at Norge vil forplikte seg til et forskningssamarbeid og håper at man gjennom Kreftforeningens lederrolle kan spe på samarbeidet med midler fra private givere.

Da VG fortalte sykdomshistorien til Tobias Gundersen (3) i februar i år, gikk flere kreftleger ut og slo alarm om at barnekreftforskning var «underprioritert og underfinansiert» i Norge.

VGs utregning viste at svenske og danske forskere hadde presentert fire ganger så mye forskning på barnekreft som norske forskere de siste fem årene.

– Jeg håper dette er et første svar til familien Svenningsen og andre foreldre som har opplevd barnekreft, at dette nå blir tatt på alvor, sier Ketil Kjenseth.

Motivasjon



For foreldrene og brødrene til Tobias var det mye av motivasjonen til at de ville fortelle om sønnens liv og død. De ønsket økt oppmerksomhet rundt barnekreft – og mer satsing på forskning.

– Dersom Tobias’ historie gjør at noen får lyst til å gi penger til forskning på barnekreft er det veldig fint, sa Hilde Marie Svenningsen bare en uke etter at hun mistet sønnen.

I vinter skapte en Facebook-aksjon massivt engasjement, og samlet inn over ti millioner kroner til Barnekreftforeningen.

Takknemlig

Fredag kunne VG fortelle Hilde Marie Svenningsen at det hadde kommet en ekstrabevilgning i budsjettet.

– I den siste tiden med Tobias ble dette en hjertesak for meg – å få fokus på forskningen. Jeg er takknemlig for at Barnekreftforeningen, barnekreft og forskning er satt på kartet, skriver Svenningsen i en sms.

Hun legger til at det er viktig at midlene øremerkes til dette arbeidet.

– Muligheten kan være stor for at en man kjenner, eller vet om, vil få utbytte av dette en gang i fremtiden. Vi har ingen, ingen barn å miste. Jeg er glad og takknemlig for at Tobias sin historie har bidratt til å gjøre en forskjell, avslutter hun.