Delte bilde av datterens (4) kreftlidelser: – Jeg er overveldet av responsen

Bildet av datteren Jessica (4), som vrir seg i smerte, er det klart vanskeligste Andy Whelan har tatt.

– Mitt mål med bildet er å vise kreftens sanne ansikt, og ikke det vi ofte får se i kampanjer. Hvis jeg skal dømme fra responsen jeg har fått, ser det ut til at folk har forstått budskapet, sier Andy Whelan til VG.

Responsen Whelan viser til, er ikke av den beskjedne sorten. Etter at han la ut bildet i Facebook-gruppen «Jessica Whelan – A fight against Neuroblastoma», har medier som Fox News, Daily Mail og The Telegraph.

I tillegg har One Direction-stjernen Harry Styles kontaktet familien og bedt om å få sende Jessica en personlig videohilsen.

Les også: Kreftsyke Selma (5) har fått cellegift i 2,5 år

Den lille jenta har nemlig bare noen få uker igjen å leve, fortalte legene til den britiske familien i forrige uke. Kreftsykdommen har hun kjempet mot i over et år.

– Hun er uvitende om prognosene for sykdommen hennes. Det har hun vært hele tiden, og selv om hun åpenbart kan føle at hun er syk, stiller hun ikke spørsmål om hva sykdommen går ut på. Hun er for ung til å forstå og for ung til å begripe det, sier jentas far til VG.

Faren, som til daglig jobber som elektriker, hadde aldri sett for seg at så mange mennesker skulle se bildet.

– Jeg er overveldet over responsen. Det er veldig lite negativitet, forteller han.

Norske forskere med gjennombrudd: Denne pillen til 80 øre kan redde 1 av 5 med tarmkreft

På Facebook gir Whelan uttrykk for hvor vanskelig han syntes det var å ta bildet av datterens smerter.

«Jeg kjempet en massiv kamp mot meg selv både da jeg tok bildet og da jeg vurderte om jeg skulle dele det», skriver han.