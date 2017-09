250.000 har droppet celleprøve

SANDEFJORD (VG) Tone Strand Cederstolpe (40) lever med avansert livmorhalskreft. Nå ønsker hun at flere norske kvinner sjekker seg jevnlig.

Hvert år diagnostiseres 370 kvinner med livmorhalskreft i Norge. For fire år siden var Tone en av dem.

Sommeren 2013: Tone Strand Cederstolpe har to små barn og gjør seg klar for ferie sammen med sin mann Tomas. Før hun reiser, drar hun for å ta en rutinemessig celleprøve.

Kvinner i Norge mellom 25 og 69 år får hvert tredje år en innkalling til å ta prøven - som øker sjansen for eventuelt å oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadie. Tone har tatt prøven flere ganger tidligere.

Da hun kommer hjem fra en to uker lang ferie ringer gynekologen. Han har funnet en celleforandring. Etter flere sjekker får hun beskjed om at hun må gjennom en operasjon. Legene sier at det er en ganske vanlig prosedyre. I døren til operasjonssalen på Tønsberg sykehus stopper legene henne. De har sett på prøvene en gang til. Det har utviklet seg kreftceller i livmorhalsen til Tone.

– Det minnet sitter som spikret på netthinnen, forteller hun til VG.

– Farlig å la være



Ifølge ferske tall fra Kreftregisteret har hele 252.498 norske kvinner latt være å ta en celleprøve de siste ti årene.

– Vi mener det er veldig alvorlig at disse tallene er så høye. Blandt disse tallene vil det være kvinner som kan utvikle kreft eller har fått kreft. Det er snakk om liv som kunne vært reddet, sier leder i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel til VG.

GJENTAR KAMPANJE: For tredje år på rad lanserer Kreftforeningen kampanjen #Sjekkdeg, som oppfordrer kvinner til å ta en celleprøve som kan oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadium. Leder i kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener for få kvinner utnytter tilbudet som finnes i dag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Jørgen Braastad , VG

En celleprøve oppdager forstadier til livmorhalskreft, som skyldes det seksuelt overførbare viruset HPV.

Fredag 1. september lanserer Kreftforeningen kampanjen #Sjekkdeg for tredje år på rad.

– Det er ikke så ofte vi har kreftformer hvor man har mulighet til å oppdage kreften før den er etablert. Mange opplever det som litt plundrete å komme seg til legen eller gynekologen og gjøre dette, men det kan være farlig å la være, understreker Ryel.

– Plutselig bare raste alt

Tone ble sendt videre til Radiumhospitalet i Oslo, der hun fikk påvist livmorhalskreft.

– Jeg hadde små barn og var veldig redd. Mannen min var sammen med meg da jeg fikk diagnosen. Det eneste han spurte om var om jeg ville bli frisk. Legen svarte ja, det tror jeg vi skal greie, forteller Tone.

BLIR IKKE FRISK: Den 18. oktober i fjor satt Tone i sykesenga på Radiumhospitalet og håpet på å bli frisk. Legen fortalte henne at hun ikke kunne bli helt frisk av sykdommen. – Jeg tenkte, hva skjer nå? Hva skjer med barna mine? Man føler jo at man har veldig kort tid, forteller hun. Her sammen med barna Kaja og Isak. Foto: Alf Øystein Støtvig

I oktober 2013 ble hun operert, og gikk kreftfri i hele 2014 og 2015. Det siste året følte hun seg likevel sliten, men skyldte på småbarnslivet og stress i hverdagen. Hun gikk til jevnlige kontroller hos gynekolog. Under en treningstur med noen veninner i juni i fjor sa kroppen stopp.

– Vi skulle begynne med oppvarming, men jeg greide ikke å løfte bena eller bevege kroppen. Jeg la meg ned i gresset og begynte å gråte, og ble ganske redd, forteller hun.

En av venninnene var sykepleier, og ba henne dra til legen, Legen tok nye prøver.

– De begynte å skjønne at det var noe som ikke stemte. Min største frykt var å få tilbakefall, sier hun.

I september i fjor fikk hun beskjed om at hun hadde fått ondartet livmorhalskreft med spredning.

– Plutselig bare raste alt.

Takker Thea



Kreftforeningens kampanje lanseres samme dag som bursdagen til avdøde initiativtager Thea Steen, som døde av livmorhalskreft i juli 2016, bare 26 år gammel.



– Thea var et viktig ansikt i denne saken, og hun har hjulpet oss å nå de yngre gruppene. De siste to årene er det 34.000 flere kvinner som har gått og tatt en celleprøve takket være denne kampanjen. Totalt sett har man oppdaget 1400 tilfeller av alvorlig celleforandring, og Thea skal ha æren for denne positive utviklingen, sier Ryel.

SETTER PRIS PÅ HVERDAGEN: Tone og mannen Tomas har gått gjennom Tones sykdomsperiode sammen. Nå er hun opptatt av å bruke energien på nær familie og venner. Foto: Alf Øystein Støtvig

Steen lanserte #Sjekkdeg-kampanjen sammen med Det nye-journalist Sofia Storhaug i 2015, sammen med Kreftforeningen.



– Hadde vi ikke hatt dette screeningprogrammet ville tusen flere kvinner fått diagnosen hvert år, opplyser Ryel.

Erik Rokkones, avdelingsoverlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet i Oslo, roser Kreftforeningens kampanje.

– Desverre så er det nok ganske mange, spesielt unge kvinner, som ikke møter opp til dette screeningprogrammet, til tross for innkalling, forteller han til VG.

Som en del av kampanjen vil fastleger over hele landet tilby en celleprøve til pasienter som kommer til konsultasjon for andre ting, og den 18. september vil gynekologer ved tolv av landets sykehus tilby celleprøver for kvinner på kveldstid.

– Føler meg som en ressurs



I tiden etter den alvorlige kreftdiagnosen har Tone blitt helt sykmeldt. I dag går hun jevnlig på cellegiftbehandling og får tett oppfølging av kommunen og helsevesenet.

– Familien lever under et enormt press med denne diagnosen, og vi går bare og venter på neste sjekk. Likevel synes jeg vi har en fin hverdag sammen, og det viktigste for meg er å kunne følge opp barna mine og være sammen med familie og nære venner, forteller hun.

Den lille familien planlegger ikke så langt frem i tid, men ting å se frem imot er likevel viktig for Tone - om det så er en tur, en bursdag, eller et cafébesøk med en venninne.

– Etter at jeg fikk vite at jeg kanskje ikke blir en gammel dame, at jeg har begrenset med tid, prøver jeg å sette pris på de øyeblikkene i hverdagen som jeg tidligere tok for gitt.

40-åringen mener flere kvinner burde være flinkere til å ta celleprøver, selv om kreft er noe de fleste tenker at de ikke vil rammes av.

– Jeg har selv sittet og tenkt at dette ikke var noe som kom til å skje meg. Det føles fortsatt surrealistisk. Men samtidig føler jeg meg ressurssterk, og hvis jeg kan hjelpe noen der ute ved å fortelle min historie har jeg veldig lyst til det, sier hun:

– Kreft er ikke noe som tar hensyn til hvor du er i livet, hva du driver med eller hvor gammel du er, det kan ramme hvem som helst.