Kranen som drepte gutt (5): Feil på bremser og syv tonn for tung

Det er funnet flere feil på kranen som kom i bevegelse og forårsaket dødsfallet til en fem år gammel gutt i Kristiansand.

Etter ulykken tirsdag for åtte dager siden har Statens vegvesen sammen med politiet, undersøkt mobilkranen for tekniske feil.

– Det er funnet en feil på bremsene på denne kranen. Dette er helt klart et viktig funn i etterforskningen, men det er fremdeles for tidlig å si hva slags betydning denne feilen kan ha hatt, sier, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Rune Alsted Amundsen til VG.

Bremsefeilen er oppdaget av Statens vegvesen i en såkalt forundersøkelse, og nøyaktig hvor alvorlig feilen er skal de finne ut etter nærmere analyse.

Håvard Jahren, daglig leder i Nordic Crane, sier til VG at han ikke er kjent med rapporten til Statens vegvesen om at det skal være en feil ved bremsene på kranen hans.

I tillegg til feil på bremsene har den tekniske kontrollen etter ulykken avdekket at mobilkranens totalvekt var ca. 43 tonn på ulykkestidspunktet. Dette er 7 tonn over tillatt totalvekt, skriver Statens Havarikommisjon for Transport.

Ulykken skjedde da gutten var på vei til barnehagen tirsdag morgen, sammen med sin mor. Kranen sto på toppen av en bakke da den begynte å skli eller trille bakover. Den fem år gamle gutten kom i klem, og døde senere av skadene.

Både sjåføren av kranen og hjelpemannen på stedet er avhørt av politiet. Det samme er aktuelle vitner. Nå jobber politiet med å avklare om det trengs flere avhør, og om arbeidstilsynet skal kobles inn.

– Hva har sjåføren forklart?

– Avhøret er nå til en ny gjennomlesning, og signeres slik at det er klart fredag. Jeg kan ikke kommentere det før da, sier politiadvokat Amundsen.