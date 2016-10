Frafaller siktelse etter Kragerø-dødsfall

Politiet har frafalt mot 35-åringen som var siktet i forbindelse med dødsfallet til omsorgsarbeideren Else Brynemo (59).

35-åringen, som er psykisk utviklingshemmet, var sammen med Brynemo da hun døde. Han ble siktet for kroppskrenkelse etter at vitner opplyste til politiet at mannen skal ha utført et slag eller håndbevegelse mot avdødes hode eller arm.

I en pressemelding opplyser politiet at 35-åringen er blitt erklært strafferettslig utilregnelig på handlingstidspunktet. Det betyr at han ikke kan straffes etter norsk lov.

– Sakkyndig har videre vurdert at siktede ikke er i stand til å kunne gjennomføre et tilrettelagt avhør. Siktede vil følgelig ikke bli avhørt i sakens anledning, og politiet har frafalt siktelsen mot mannen, sier politiadvokat Ingrid Øygarden i pressemeldingen.

Politiet undersøker fortsatt om Kragerø kommune, hvor Brynemo var ansatt, har brutt Arbeidsmiljøloven i forbindelse med hendelsen.