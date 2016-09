Kraftig orkan på vei til Jamaica

Orkanen Matthew krysset Det karibiske hav fredag og er på vei til Jamaica, som kan bli rammet av orkanen allerede lørdag. Den er den kraftigste orkanen i Atlanterhavet siden Felix i 2007.

– Vi anser situasjon som alvorlig, og alle er i høy beredskap, sier Evan Thompson, direktør for den nasjonale meteorologiske tjenesten i USA.

Matthew, som nå er oppgradert til en kategori 5-orkan, er ventet å passere like øst for Jamaica tidlig mandag, men er stor nok til at den kan påvirke hele øya, og de første effektene er ventet lørdag.

Deler av landet, spesielt østlige deler og høyereliggende områder, kan få opp til 38 centimeter regn, og enkelte steder så mye som 63 centimeter. Flom og skred er sannsynlig. Også hovedstaden Kingston, sørøst i landet, og Haiti og Bahamas er ventet å bli rammet av uværet.

Statsminister Andrew Holness har innkalt nasjonalforsamlingen til et hastemøte for å forberede landet på stormen.