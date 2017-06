Aldri før har så mange mottatt grunnstønad for cøliaki og glutenintoleranser fra NAV.

– Ordningen har endret karakter dramatisk, mener NAV, som nå vil at den vurderes på nytt.

Har du en varig sykdom, skade eller misdannelser som koster deg ekstra, kan du i dag søke grunnstøtte hos NAV. Der kan du få dekket utgifter til blant annet tekniske hjelpemidler, transport, førerhund og fordyret kosthold ved diett.

I en ny rapport fra NAV kommer det frem at de nye brukerne av ordningen først og fremst er personer med cøliaki og andre glutenintoleranser. Av 119.000 personer som mottok støtte i 2016, mottok 29.500 for fordyret kosthold. De fleste av disse har cøliaki eller glutenintoleranse, men NAV har ikke eksakte tall.

Får penger for cøliaki og intoleranse

Av de nye mottakerne av ordningen i 2016, mottok 74 prosent stønad på grunn av cøliaki og glutenintoleranse. Samtidig faller antallet som mottar støtte til andre ting.

Visste du dette? Glutenfri mat inneholder gluten

Nå stiller NAV spørsmål ved om ordningen fortsatt treffer målgruppene som den er ment å hjelpe.

– Det vi registrerer er at det har skjedd en stor endring over tid i hvem som får innvilget stønad. Tidligere fikk flest grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til transport. I dag er nesten bare fordyret kosthold i bruk, og vi må da stille spørsmål ved om ordningen treffer godt nok, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

Mer om helse: Forgiftning med paracetamol øker blant unge jenter

Kan få 23.724 kroner i året

MILLIONØKNING: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier at utgiftene øker selv om færre mottar grunnstøtte. Foto: NAV

Ordningen for å få dekket kostholdsutgifter ble utvidet ved starten av 2000-tallet. Siden den gangen har antall mottakere av grunnstønaden falt 11 prosent. Samtidig har utgiftene økt betydelig, med nærmere 500 millioner kroner i samme periode.

Ifølge Åsholt skyldes dette blant annet økningen i antall mottakere med cøliaki- og glutenintoleranser, som er en tredjedel av alle som mottar støtte.

Matintoleranse og matallergi: Dette er forskjellene

– Vi mener ordningen har endret karakter dramatisk de siste årene. Da må man stille spørsmålet om kostnadene er så høye at de forsvarer satsene som er nå, sier han.

I dag mottar nesten hele denne gruppen en av de høyeste satsene, og får utbetalt 23.724 kroner i året. Pengene skal brukes på glutenfri mat, som er kjent for å koste mer.

I rapporten stilles det spørsmål ved om det fortsatt er like dyrt på grunn av økt konkurranse mellom butikkjedene og lettere tilgang til alternative matvarer.

NAV skriver at det må vurderes om grunnlaget for å få støtte ved glutenintoleranse muligens «praktiseres for liberalt», ettersom det er vanskelig å bekrefte glutenintoleranse.

– Dumt at det trekkes konklusjoner



Astrid Roe (67) opplevde for tre år siden at hun ble dårlig av å spise mat som inneholdt gluten, og har siden det måttet kutte ut gluten fra kostholdet.

Hun mottar ikke grunnstøtte, men synes det er dumt dersom ordningen skulle forsvinne for dem som er avhengig av den.

– Det hadde vært bedre om de hadde subsidiert matvarene. Da vil det ikke bli så ille om ordningen snevres inn. Ulempen med støtteordninger er i imidlertid at de kan bli skjeve, sier hun.

Studie: Sammenheng mellom cøliaki og ufrivillig barnløshet

VG har også vært i kontakt med Norsk cøliakiforening, som er positive til at ordningen skal vurderes. De er imidlertid kritiske til at NAV ikke registrerer forskjellen på om de som har cøliaki og de som har glutenintoleranse.

– Jeg er overrasket over at de tror det er så mange som har ikke-cøliakisk glutenintoleranse. Jeg synes det er dumt at det trekkes konklusjoner når det ikke foreligger tallmateriale, sier generalsekretær Knut Peterson.

VGs friske journalist har tidligere tatt flere matintoleranse-tester, som titusener av nordmenn tar. Der fikk hun beskjed om at hun hadde flere matintoleranser.

– Det er synd at en så ung jente som deg er så syk, var beskjeden hun fikk fra en av behandlerne.