Spesialenheten avvist av retten igjen

Spesialenheten for politisaker har i to rettsrunder kjempet for lukkede dører under forklaringen til Eirik Jensen (59) og Gjermund Cappelen (40).

På lille julaften gikk Spesialenheten på et nytt nederlag: Borgarting lagmannsrett støtter Oslo tingrett og mener at dørene ikke kan lukkes under de tiltaltes forklaring. Rettssaken starter 9. januar.

Spesialenheten for politisaker har argumentert med at det er fare for Gjermund Cappelens liv, dersom det blir kjent at han har vært informant for politioverbetjent Eirik Jensen.

De viser også til at det vil fremkomme informasjon om politiets skjulte virksomhet, samt sensitive opplysninger om andre enn de to tiltalte.

Begge rettsinstanser som har behandlet begjæringen mener imidlertid at det er allment kjent at Cappelen har gitt informasjon til Jensen.

Norsk Redaktørforening som har uttalt seg i forbindelse med anken viser blant annet til et intervju med Cappelens advokat, Benedict de Vibe, i Aftenposten i november i fjor:

«...aldri har benektet at han har gitt Jensen noen opplysninger, men det er ikke det som har utgjort hoveddelen av deres forhold»

Cappelen: – Jeg skal si sannheten. Det er alt.

Lagmannsretten skriver i kjennelsen at Spesialenhetens generelle anførsler, uten ytterligere konkretisering eller dokumentasjon, ikke kan begrunne lukkede dører under hele de tiltaltes forklaringer.

De åpner imidlertid opp for at det kan være grunnlag for å lukke dørene under deler av de tiltaltes forklaring, men påpeker at det da må vises til konkrete forhold som gjør det nødvendig.

Eirik Jensen har via sine forsvarere opplyst at han ønsker åpne dører under hele rettssaken. Gjermund Cappelen ønsker i likhet med Spesialenheten lukkede dører.

Lagmannsrettens avgjørelse kan ankes til Høyesterett.