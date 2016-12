Spesialenheten: Avslørte fingeravtrykk fra kriminelle på Jensen-penger

Da politiet ransaket boligen til den korrupsjonstiltalte politilederen Eirik Jensen (59), fant de 34.300 kroner i kontanter. En analyse av pengene skal ha avslørt fingeravtrykk til en narkosiktet mann i 30-årene fra Østlandet.

Spesialenheten for politisaker mener analysen viser at svarte penger fra et kriminelt miljø har blitt overlevert til politilederen Eirik Jensen – som betaling for samarbeidet han har hatt med narkobaronen Gjermund Cappelen.

I begynnelsen av januar starter rettssaken mot politilederen og narkobaronen i Oslo tingrett, hvor begge står tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av store mengder hasj til Norge.

Spesialenheten mener Jensen i perioden 2004 til 2013 støttet hasjbutikken til Cappelen mot betydelige godtgjørelser, deriblant i form av kontanter.

Bærums-mannen Gjermund Cappelen har siden 1990-tallet smuglet tonnevis av hasj til Norge, i likhet med andre narkoligaer.

Stor pengeflom



I en av disse andre ligaene har en mann i 30-årene operert som løpegutt i flere år, før han ble pågrepet av politiet og siktet for grove narkotikaforbrytelser.

Denne mannen har blant annet hatt kontakt med en lagermedarbeider i 50-årene som var en del av nettverket til Cappelen.

Penger og hasj i ryggsekker vekslet hender ved flere anledninger, senest tett opp mot pågripelsene av Cappelen og nettverket hans like før jul i 2013, får VG opplyst.

TILTALT: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) i Oslo politidistrikt. Foto: Helge Mikalsen

Spesialenheten mener derfor at kontanter som den narkosiktede mannen i 30-årene leverte til lagermedarbeideren i Cappelen-nettverket på et tidspunkt har tilfalt politilederen Eirik Jensen som betaling for hans tjenester – og at noen av disse pengene er en del av beslaget som ble funnet i garasjen hans.

Den aktuelle lagermedarbeideren i 50-årene ble siktet for grov narkotikaforbrytelser, og i boligen hans på Østlandet skal politiet ha funnet en betydelig mengde narkotika.

Mannen erkjente forholdet, men døde i varetekt noen dager etter pågripelsen i julen 2013.

Flere fingeravtrykk



Etter det VG får opplyst har etterforskningen vist at det også er flere andre kriminelles fingeravtrykk på Jensen sine penger.

Dette skal være fra personer som har vært en del av salgsapparatet til Gjermund Cappelen, selv om Cappelen selv ikke har hatt et personlig kjennskap til alle det er snakk om.

TAUS: Advokat Arild Holden forsvarer Eirik Jensen sammen med kollega, advokat John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen

VG får også opplyst at Gjermund Cappelen selv ikke skal ha kjent mannen som VG kjenner til har sine fingeravtrykk på Jensen sine penger.

Om våren 2014 uttalte Spesialenheten til media at Jensen hadde forklart seg om 30.000 kroner som han hadde fått av Cappelen i desember 2013 og om et beslag av omtrent tilsvarende beløp. I tillegg

I samme seanse opplyste Spesialenheten at Jensen hadde endret sin forklaring ved at han først forklarte at han ikke hadde mottatt penger fra hasjbaronen – til å forklare at det var tilbakebetaling av et lån.

Cappelen har avvist dette.

Tror ikke på Jensen



– Vi anser ikke forklaringen om pengene som troverdig. Etterforskningen så langt underbygger mistanken om at han også tidligere har mottatt penger eller andre fordeler fra Cappelen. Undersøkelsene om hans privatøkonomi er omfattende og tar tid, blant annet fordi det dreier seg om et langt tidsrom, uttalte etterforskningsleder Liv Øyen ved Spesialenheten for politisaker til VG den gangen.

Spesialenheten ønsker heller ikke da å kommentere om det påviste beslaget av om lag 30.000 kroner er det samme beløpet som lånet Jensen hevder å ha fått tilbakebetalt fra Cappelen.

Eirik Jensen har også hatt en annen forklaring om pengene. Den tidligere politilederen har hevdet at han forklarte hvor Spesialenheten ville finne de aktuelle pengene og at de stammer fra kjøp og salg av biler og motorsykler som han har pusset opp.

I tillegg har politilederen fortalt at han hadde pengene liggende i tilfelle en akutt krise, hvor han brått måtte forsvinne av hensyn til sin egen sikkerhet.

Jensens forsvarer, Arild Holden, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.