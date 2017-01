Mistenkte at Cappelen hadde intern politikilde

Politiet i Asker og Bærum skal siden 90-tallet ha mistenkt at noen i Oslo-politiet holdt en beskyttende hånd over hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Allerede på 90-tallet ble nyansatte tjenestemenn på narkotikaseksjonen i Asker og Bærum brifet om at Cappelen var storimportør av hasj og en av de mest kriminelle i politidistrikt, melder TV 2.

Cappelen het på den tiden Gjermund Thorud og ble ofte omtalt som «GT».

Hver gang Asker og Bærum forsøkte å ta ham, opplevde imidlertid det lokale politiet at Cappelen avslørte dem og etterforskningen måtte legges ned.

På midten av 90-tallet fanget narkotikaseksjonen opp at «GT» var i ferd med å få inn en hasjlast fra Nederland. De spanet på Cappelen og observerte selv at han møtte politimannen Eirik Jensen. Etter møtet ble det stille og politifolkene forsto at den hemmelige aksjonen var avslørt, skriver TV 2.

Ifølge TV-kanalen var de internt på politihuset i Sandvika overbevist om at det var Jensen som hadde fortalt Cappelen at det ble spanet på ham.

Sommeren 2000 skal politiet i Asker og Bærum har forsøkt seg igjen. Telefonavlyttingen fanget opp at han skulle møte en person med uregistrert telefonnummer. Spanerne skal ha fulgt etter bilen fra Bærum, inn til Grønland i Oslo, hvor det ble plukket opp en mann, før turen gikk til Ekebergsletta. Der så de at passasjeren var politimannen Eirik Jensen.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med ble spaningsoperasjonen avblåst da Cappelen på vei tilbake til Bærum ringte spaningslederens mobiltelefon og spurte hvorfor politiet fulgte etter ham.

Spaningslederen skal først ha trodd det var intern spøk fra sine kolleger, men skjønte at operasjonen var blåst da Cappelen viftet med mobiltelefonen sin ut av vinduet mens samtalen pågikk.

Politiet i Asker og Bærum ble ifølge TV 2 så mistenksomme at de i 2006 sluttet å dele etterretningsinformasjon om Gjermund Cappelen med andre politidistrikt.

Da politiet gjorde et nytt forsøk i 2013 ble operasjonen holdt ekstremt hemmelig. Etterforskningen ble kalt «Operasjon Silent». Den var imidlertid så ressurskrevende at Asker og Bærum var nødt til å be om hjelp fra politiet i Oslo, som har det nasjonale bistandsansvaret for spaning.

Men siden forrige forsøk på å ta Cappelen hadde det skjedd endringer i Oslo-politiet. Eirik Jensen var ikke lenger sjef for Spesielle operasjoner (SO) og Einar Aas hadde tatt over ledelsen av Seksjon for organisert kriminalitet.

Aas hadde bakgrunn som kriminalsjef i Asker og Bærum og kjente til nabodistriktets mistanke mot Eirik Jensen.

Samme år som «Operasjon Silent» ble innledet, ble Jensen flyttet til et lokale utenfor politihuset hvor han ble satt til å lage rapporten «Oslo 2022, fremtidens kriminalitetsutfordringer».

Forsvarer Arild Holden avviser at Eirik Jensen har spolert Asker og Bærum politidistrikts etterforskning mot Gjermund Cappelen.

– Nei, tvert imot. Han har gjort det motsatte, nemlig informert folk på politihuset om det han har fått vite, sier Holden til TV 2.

Hverken politiet i Oslo eller Asker og Bærum politidistrikt ønsker å kommentere opplysningene. Rettssaken begynner i Oslo tingrett førstkommende mandag.