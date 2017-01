Disse politisjefene skal vitne i rettssaken mot Eirik Jensen

Tiltalen mot den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen (59) er betegnet som den mest alvorlige saken for norsk politi etter krigen.

Når rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter mandag i neste uke, vil det være oppført en rekke polititopper på Spesialenhetens bevisoppgave.

Internt i politiet er det delte meninger om Jensen. Flere mener han var et unikum når det gjaldt å skaffe seg informasjon fra de kriminelle miljøene.

For andre var han en person som gikk sine egne veier, uten å lytte til råd eller ordre. Selv ikke fra sine egne sjefer.

Visepolitimester Sveinung Sponheim

Sponheim gikk sammen med Eirik Jensen på politiskolen og var senere hans nærmeste sjef på narkotikaseksjonen i Oslo-politiet. Da Jensen ble fjernet fra Seksjon for organisert kriminalitet i 2013, fikk han ny jobb underlagt visepolitimesteren.

Politiinspektør Einar Aas

Aas har ledet Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet siden 2009. To år etter at han startet ble Eirik Jensen fjernet som sjef for Spesielle operasjoner (SO), blant annet fordi han ikke fulgte interne regler for kildebehandling.

PÅ VITNELISTEN: Visepolitimester Sveinung Sponheim (t.v.) og politiinspektør Einar Aas avbildet på Politihuset i Oslo etter terrorangrepet 22. juli. Foto: Frode Hansen , VG

Spesialenheten har bare gitt media delvis innsyn i listen over vitner og flere av navnene er anonymisert. Etter det VG får opplyst skal også disse forklare seg om Eirik Jensens tid i Oslo-politiet:

Tor-Aksel Busch

Busch har vært Norges riksadvokat siden 1997. Har hatt et nært forhold til Eirik Jensen gjennom flere år. Samtidig er han også faglig ansvarlig for etterforskningen som er utført av Spesialenheten for politisaker og tiltalen som er tatt ut.

Hans Halvorsen

Halvorsen var visepolitimester i Oslo i flere år med ansvar for kriminalseksjonen. Jensen kommer med en rekke negative beskrivelser av Halvorsen i boken «På innsiden». Visepolitimesteren ble overført til Justisdepartementet tre uker før Jensen ble pågrepet.

Knut Holen

Var nestsjef på narkotikaseksjonen da Jensen jobbet der på begynnelsen av 90-tallet. Ble senere sjef for den nystartede etterretningsseksjonen i Oslo-politiet før han gikk til Kripos for å bygge opp deres etterretningsenhet. Avanserte senere til assisterende Kripos-sjef.

Iver Stensrud

Stensrud ledet Seksjon for organisert kriminalitet frem til Einar Aas tok over i 2009. I denne perioden ble Jensen gitt jobben som avsnittsleder for Spesielle operasjoner (SO) og han ledet Oslo-politiets prestisjeprosjekt «Operasjon gjengbekjempelse».

Øyvind Nordgaren

Nordgaren var Jensens sjef gjennom ti år, blant annet på etterretningsavsnittet i Oslo-politiet. Har tidligere uttalt til VG at han ikke kan fatte at Jensen er skyldig i den alvorlige tiltalen.

SPENT: Øyvind Nordgaren, som var sjefen til Eirik Jensen i flere år, har vanskelig for å tro på innholdet i tiltalen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Torstein Moland

Holand fikk jobben som leder av Spesielle operasjoner (SO) da Eirik Jensen ble fjernet i 2011, og ledet avsnittet frem til han gikk av med pensjon ved nyttår. I likhet med Jensen har han bakgrunn fra Uropatruljen i Oslo-politiet.

Kjetil Thue

Thue er kriminalsjef i politiet i Asker og Bærum, som avslørte narkotikanettverket til Gjermund Cappelen. I frykt for at Cappelen skulle bli varslet om aksjonen ble det håndplukket en lite gruppe tjenestemenn som jobbet i hemmelighet.

Synne Labråten

Labråten er politioverbetjent på kriminalavdelingen i Asker og Bærum. Hun har ledet etterforskningen av Cappelen-ligaen. Har bakgrunn fra Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.

Liv Øyen

Øyen er leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten for politisaker. Hun har tidligere arbeidet i Oslo politidistrikt. Skal vitne sammen med flere andre personer som har deltatt i etterforskningen av Eirik Jensen.

Wenche Fredriksen

Fredriksen er seksjonssjef i Tollvesenet på Svinesund. Da Gjermund Cappelens påstander ble kjent for tre år siden, var hun tvilende til hvorvidt det kunne stemme. Også andre tjenestemenn i Tollvesenet er innkalt som vitner.

TOLLVESENET: Seksjonssjef Wenche Fredriksen på Svinesund. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Spesialenheten har også stevnet en rekke andre vitner, får VG opplyst.

• Flere medlemmer av familien til tiltalte Gjermund Cappelen.

• Eirik Jensens samboer på den tiden Spesialenheten mener Cappelen betalte oppussingen av baderommet i deres felles bolig på Romerike.

• Oslo statsadvokatembeter har varslet at de vil føre en rekke vitner fra Cappelen-ligaen. Flere har anket dommen fra Asker og Bærum tingrett og ankesaken vil gå i Borgarting lagmannsrett samtidig som saken mot Jensen og Cappelen, noe som er utfordrende for vitneførselen.

I utgangspunktet har Borgarting lagmannsrett avvist Spesialenhetens begjæring om lukkede dører under hele de tiltaltes forklaring. Spesialenheten vil ikke til å anke videre til Høyesterett, men det kan fortsatt bli lukkede dører under deler av rettssaken.

– Eventuelle begjæringer om lukkede dører for vitneforklaringene vil bli fremsatt underveis, opplyser aktor Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker.