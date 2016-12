– Ikke fnugg av bevis på et overforbruk på 1,4 millioner

Advokat John Christian Elden tilbakeviser at korrupsjonstiltalte Eirik Jensen hadde noe som helst overforbruk fra narkopenger.

* Politioverbetjent Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, mistenkt for grov korrupsjon i forbindelse med en stor narkotikasak som er under etterforskning. * Den narkotikadømte Bærums-mannen Gjermund Cappelen hevder Jensen i en årrekke bidro til innføring av store mengder hasj mot betaling. * 9. januar 2017 begynner rettssaken mot Jensen, som nå er tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av narkotika. * Jensen har jobbet i Oslo politidistrikt siden 1977 og har blant annet ledet gjengprosjektet i Oslo. * Jensen nekter all straffskyld.

Det kommer frem i en Facebook-kommentar fra forsvareren i Eirik Jensens offentlige støttegruppe med over 2000 medlemmer.

– Men når det gjelder de påstått 1,4 beregnet ut fra statistikk over en 10–20 årsperiode, gir våre beregninger 0. Så særlig objektivt eller nøytralt er det ikke. Kommer tilbake til det i januar, skriver Elden i en kommentar hos støttegruppen.



Han viser til rettssaken mot korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen som starter i Oslo tingrett 9. januar neste måned.

Tjente 825 millioner



Bakgrunnen for Eldens svar, er spørsmålet fra et støttemedlem om hvordan Eirik Jensen forklarer Spesialenhetens regnestykke der de kommer frem til at overforbruket var 1,4 millioner kroner, ifølge VGs opplysninger.

IKKE FNUGG: Advokat John Christian Elden mener det ikke finnes fnugg av beviser for Eirik Jensens overforbruk. Foto: Helge Mikalsen , VG

Forbruksanalysen skal være basert på Jensens økonomi fra 2004 til 2013.

Oslo politidistrikt opplyser at Jensen hadde en bruttoinntekt på drøyt 5,8 millioner kroner i den aktuelle perioden.

Eirik Jensen – bruttolønn 2004: 448.053 kr. 2005: 466.709 kr. 2006: 490.704 kr. 2007: 604.789 kr. 2008: 556.861 kr. 2009: 591.006 kr. 2010: 636.780 kr. 2011: 666.818 kr. 2012: 657.194 kr. 2013: 709.395 kr. Kilde: Oslo politidistrikt

Spesialenhetens tall er viktig fordi det kan dokumentere at Jensen har hatt tilgang på penger som må ha kommet fra et annet sted.

Ifølge Spesialenheten skal pengene ha kommet fra samarbeidet den korrupsjonstiltalte politilederen hadde med narkobaronen Gjermund Cappelen.

Ifølge tiltalen mot Cappelen har han tjent 825 millioner kroner på hasjsmuglingen. Cappelen hevder også at det har gått mer penger til Eirik Jensen enn det som legges til grunn i tiltalen.

Der kommer Spesialenheten frem til at Jensen skal ha mottatt 2, 1 millioner kroner.

HASJLEVERANDØREN: Gjermund Cappelen (50) hevder å ha levert millioner av kroner til Eirik Jensen gjennom over 20 år. Pengene skal ha vært betaling for beskyttelse og samarbeid. Foto: Terje Bringedal , VG

– Pipa får en annen lyd

Selv svarer Eirik Jensen støttemedlemmet at han ikke frykter regnestykket fra Spesialenheten.

– Det såkalte overforbruket vil bli forklart i retten. Husk at for å sikte noen for korrupsjon må man ha en gevinst som synliggjør mistanken. Spesialenheten må med andre ord ha en sum som de kan knytte til tiltalen. Så blir spørsmålet hvordan summen har fremkommet. Dette skal vi bruke mye tid på i retten, skriver Jensen i svaret, som VG har gjengitt tidligere.

Jensen skriver at han har en god følelse på hvordan dette vil bli.

– Jeg antar at pipa får en annen lyd når vi går i gang med å imøtegå Spesialenhetens regnestykke, skriver Jensen.

– Kan like gjerne være null



Advokat John Christian Elden har brukt statsautorisert revisor Helge Bettmo til å gjennomgå Jensens privatøkonomi.

– Hva vi har behov for å bevisføre ser vi når påtalemyndigheten legger frem sine bevis. Så langt er det vår oppfatning bare ved å bruke Spesialenhetens egen rapport og se på de gjennomsnittlige og tilfeldige beregninger de baserer seg på, at det ikke finnes fnugg av bevis på et overforbruk på 1,4 millioner. Ved å forholde oss til deres tallmateriale, kan konklusjonen like gjerne være null, sier Elden.

– Bettmo jobber videre med dette for oss for tilfelle det vil bli nødvendig å fremlegge ytterligere tallmateriale.

VG har vært i kontakt med Bettmo, men han viser til sin taushetsplikt.