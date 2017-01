Korrupsjonssaken i Drammen: Slakter kommunens kontrollrutiner

Drammen kommune hadde ikke gode nok kontrollrutiner til å fange opp korrupsjon i egne rekker. Det er konklusjonen i en ny granskingsrapport.

– Vi har funnet alvorlige mangler ved intern kontroll, styring og ledelse, men det fratar ikke den enkeltes ansvar for å opptre i henhold til lov og som et etisk menneske, sa advokat Anne Helsingeng i Deloitte Legal.

Hun presenterte tirsdag en granskingsrapport som kontrollutvalget i Drammen kommune hadde bestilt etter korrupsjonssaken som ble kjent i januar i fjor. Deloitte ga kommunen tilnærmet stryk når det gjelder kontrollrutiner i byggesaksavdelingen.

– Etter Deloittes mening har vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen ført til brudd på rettsregler og interne rutiner som skal sikre en forsvarlig byggesaksbehandling, fastslo Helsingeng.

Det var 18. januar i fjor at saksbehandler på byggesaksavdelingen, Mette Cranner (57), ble siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon. To dager senere ble også hennes kollega Naeem Akbar (44) pågrepet og siktet for det samme. Begge nekter straffskyld.

Politiet mener de to skal ha mottatt flere hundre tusen kroner for å gi utbyggere byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. Mens Akbar ifølge politiet skal ha skaffet «kunder», skal Cranner ha sørget for skaffe nødvendige tillatelser.

Av de 27 utbyggerne som ble siktet for medvirkning til grov korrupsjon, har nesten alle bakgrunn fra det norsk-pakistanske miljøet i Drammen. Blant disse er Ahsen Gilani, storebroren til varaordfører Yousuf Gilani (V).

INHABIL: Varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani (V), meldte seg inhabil i korrupsjonssaken da det viste seg at hans bror var blant de siktede utbyggerne. Gilani selv er ikke siktet.

Inhabil varaordfører



Sistnevnte har meldt seg inhabil i behandlingen av korrupsjonssaken, og stilte ikke da formannskapet i dag ble orientert om granskingsrapporten. Yousuf Gilani er ikke siktet i saken.

Ifølge NRK er det fortsatt ikke er tatt ut tiltale mot de to byggesaksbehandlerne. Tre av utbyggerne er imidlertid tiltalt, og politiet regner med at det vil bli komme rettssaker på løpende bånd utover våren.

Søsteren til den ene saksbehandleren ble i sommer dømt til 90 dagers fengsel for fjerning av bevis i korrupsjonssaken. Hun ble ifølge NRK tatt på fersk gjerning da hun fjernet penger og dokumenter fra saksbehandlerens hus.

Hemmelig etterforskning i tre måneder



Da de to byggesaksbehandlerne ble pågrepet, hadde politiet allerede etterforsket saken i over tre måneder. Korrupsjonssaken startet 15. oktober 2015 da det ble gjort en gjennomgang av interne rutiner på byggesaksavdelingen.

Det ble gjort flere urovekkende funn, som fikk kommuneledelsen til å anmelde de to saksbehandlerne allerede dagen etter. I all hemmelighet begynte politiet å følge de to mistenkte tett.

BYTTET JOBB: Hilde Haslum var byplansjef da korrupsjonssaken ble oppdaget. Hun jobber fortsatt i Drammen kommune, men i en annen stilling. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Daværende byplansjef Hilde Haslum startet i tillegg en intern gjennomgang av alle saker de to saksbehandlerne hadde hatt befatning med. Dette gjorde hun i hemmelighet på nattetid så ingen skulle forstå hva som foregikk.

