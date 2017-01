Granskingsrapport: Korrupsjonen i Drammen burde vært avdekket tidligere

DRAMMEN (VG) Ledelsen ved byggesaksavdelingen hadde mange grunner til å undersøke hva den korrupsjonssiktede kvinnelige saksbehandleren drev med. Likevel gikk det flere år før hun ble oppdaget.

Ett år etter at to byggesaksbehandlere i Drammen kommune ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon, kom en knusende ekstern granskingsrapport tirsdag.

Ifølge Deloitte, som har utført granskingen på oppdrag fra kontrollutvalget, hadde ledelsen ved byggesaksavdelingen en rekke grunner til å undersøke Mette Cranner (58) nærmere:

• I juni 2013 tapte kommunen rundt én million kroner i byggesaksgebyrer fordi hun ikke overholdt frister.

• I juli 2013 deltok Cranner i en nabovarsling på vegne av sin datter, som sto som tiltakshaver i saken. Cranner fikk senere en advarsel for rolleblandingen.

• I 2014 ble det oppdaget at saksbehandleren selv hadde godkjent en byggesak, noe hun ikke hadde anledning til.

• I perioder fikk hun andre enn sin nærmeste leder til å godkjenne vedtakene sine. Hun kom heller ikke på møter.

• Våren 2015 var det så mange klager på sen saksbehandling at en annen saksbehandler ble satt til å ettergå Cranners saker.

• Hun hadde stort fravær fra jobben.

Bakgrunn: Slik skal korrupsjonen ha foregått

Varsler følte seg offentlig irettesatt



«Ledelsesoppfølging/personaloppfølging av den hovedsiktede har etter Deloittes oppfatning ikke vært tilstrekkelig,» står det i granskingsrapporten.

Det var også forhold rundt den andre korrupsjonssiktede saksbehandleren som burde fått ledelsen til å reagere, mener granskerne. Naeem Akbar (45) jobbet ifølge rapporten som arkitekt i sitt eget firma mens han var sykmeldt fra jobben i Drammen kommune.

Les også: – Skulket jobben for å tjene svarte penger

Da en kollega meldte fra om dette til avdelingslederen, skjedde det ingenting. Tvert imot følte Akbar seg overvåket, og saken ble tatt opp på et avdelingsmøte. Varsleren har til Deloitte sagt at «vedkommende opplevde dette som en offentlig irettesettelse».

RÅDHUSET: Her skal saksbehandler Mette Cranner ha tatt imot en konvolutt med 25.000 kroner fra en utbygger. Foto: Frode Hansen , VG

Også Akbar skal ha hatt lange lister med byggesaker hvor fristen var utløpt. I likhet med Cranner hadde også han stort fravær, og han jobbet mye på kvelder og i helgene uten at ledelsen foretok seg noe.

Les også: Saksbehandler jobbet i Oslo kommune – ble bedt om å slutte

24 hendelser som burde fått alarmen til å gå



Deloitte mener Drammen kommune burde oppdaget ureglementære forhold knyttet til Mette Cranner tidligere enn 15. oktober 2015. Da mottok lederen i byggesaksavdelingen et tips som førte til en intern gjennomgang av byggesakene hennes. Allerede dagen etter ble de to saksbehandlerne anmeldt til politiet.

«Den samlede kunnskap om ulike forhold som kunne knyttes til den ene siktede burde etter Deloittes mening åpenbart ført til refleksjon og handling fra ledelsens side i vesentlig større grad enn det som de facto ble gjort», står det i rapporten.

Les også: Dette skal være skrekkeksempelet i korrupsjonssaken

Granskerne viser til 24 ulike hendelser internt og eksternt som samlet – og noen hver for seg – burde ført til at ledelsen satte i gang med grundigere undersøkelser av Cranner.

«Ledelsen i byggesaksavdelingen har hatt et for passivt forhold til muligheten for korrupsjon og misligheter», konkluderer Deloitte.

Rådmannen venter med selvkritikk



Den daværende ledelsen ved byggesaksavdelingen er byttet ut, og byplansjef Hilde Haslum har gått over i en annen stilling i Drammen kommune.

Rådmann Osmund Kaldheim vil ikke kommentere Deloittes påstand om at kommunen burde oppdaget uregelmessigheter før han har lest rapporten nøye.

BYTTER JOBB: Osmund Kaldheim slutter som rådmann i Drammen for å bli toppsjef i Husbanken. Foto: Spekterfoto

– Det er blant de forhold vi må komme tilbake til. Vi har forholdt oss til det faktum at vi fikk mistanken presentert 15. oktober 2015, og at vi da tok grep. Så får vi studere rapporten og se om det hadde vært mulig å oppdage tidligere, sier han.

– Hvordan forholder du deg til den sterke kritikken av ledelsen og mangelen på kontrollrutiner?

– Dette er en rapport som rådmannen har vært interessert i å få frem. Jeg har ikke tenkt å gi noen karakteristikker av rapporten i dag.

– Har du tenkt å ta selvkritikk da?

– Det skal vi komme tilbake til når vi har gått gjennom rapporten. Vi har ønsket en uavhengig gjennomgang, og det skulle bare mangle om vi ikke tar kritikk på forhold som ikke har vært tilfredsstillende.

Les også: Varaordfører melder seg inhabil i korrupsjonssak

Avviser sammenheng med jobbskifte



Osmund Kaldheim har akkurat sagt opp sin stilling som rådmann i Drammen. Han skal bli ny administrerende direktør i Husbanken. En stilling han først kunne få etter at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) endret utlysningsteksten.

Kaldheim avviser at jobbskiftet har noe som helst å gjøre med den omfattende korrupsjonssaken:

– Husbanken har åremål, og dette er en stilling som blir utlyst i åremålsperioder. Det var nå, og jeg søkte på stillingen fordi jeg hadde lyst på den jobben da den var ledig, sier rådmannen.

Les også: Frogn kommune skal granske alle saker til korrupsjonssiktet kvinne

– Ville du vurdert din stilling som rådmann hvis du ikke skulle byttet jobb?

– Her har det ikke vært noen vurdering knyttet til enkeltpersoners karriere, fastslår Kaldheim.

Milevis fra målet



For første gang i Drammen var formannskapet til stede i et møte i kontrollutvalget. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) ser svært alvorlig på det Deloitte har avdekket.

AVHENGIG AV TILLIT: Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), mener byggesaksavdelingen er milevis unna å ha den kvaliteten den skal ha. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Vi skal ha en byggesaksavdeling i Drammen med høy kvalitet. Punktum. Rapporten viser at vi er milevis fra det målet, sier han.

– Korrupsjon rokker ved den tilliten man er helt avhengig av i et demokrati. Spesielt på de avdelingene som skal gi tillatelser. Dette er et grovt tillitsbrudd av de to medarbeiderne, som politiet jobber videre med.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Mette Cranner og Naeem Akbar, som begge nekter straffskyld. Tre av 27 siktede utbyggerne er foreløpig tiltalt, men politiet regner med å ta ut flere tiltaler fortløpende.

Les også: Stoppet familiemedlem med bilen full av saksdokumenter