Politi-baser må trolig flyttes for å få høy nok sikkerhet

Ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård må noen av politiets nye hovedkvarterer trolig flyttes for å oppnå den objektsikkerheten som er ønskelig. Det vil bli svært kostbart og kan ta mange år.

– I fremtidige politihus må vi planlegge sikring fra grunnen av. Flere er anbefalt flyttet til en sikrere lokasjon, sa Humlegård i Stortingets høring om objektsikkerhet.

Han la til at dette i så fall vil ta mange år og bli svært kostbart.

– Objektsikkerhet har delvis vært nedprioritert over tid. Men i de siste årene har vi rustet opp beredskap og sikringsevne ut fra trusselbildet, sa Humlegård i høringen.

Kritiske funn



Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget har mandag en åpen høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av nøkkelobjekter som er vitale for at det norske samfunnet skal kunne fungere i krise.

I Riksrevisjonens ugraderte rapport fikk Stortingets kunnskap om flere kritiske funn;

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

Humlegård sa at en rekke av de objektene som politiet har bedt Forsvaret om å sikre med sikringsstyrker, nå er klare med ferdige planer, men at det fortsatt gjenstår en god del:

Bedre kapasitet nå



– Det er mange av de samme menneskene som har jobbet med dette, som også jobber med andre prioriteringer i politiet. I det siste har vi fått bedre kapasitet i Politidirektoratet, og det er lagt nye føringer om beredskapsplanlegging i de nye politidistriktene, sa Humlegård.

– Det er gjort mye, men vi er ikke i mål med alt. Først i februar neste år er vi ferdig fra 27 til 12 nye operasjonssentraler, la han til.

Dekker 80 prosent



HV-sjef Tor Rune Raabye sier at Heimevernet har planer og øvde mannskaper for å kunne beskytte 80 prosent av sine pålagte nøkkelobjekter. Høsten 2015 var andelen hele 97 prosent.

I tillegg til dette har politiet bedt HV om å stille sikringsstyrker til en rekke av anleggene på sin liste, som skal beskyttes mot kriminalitet og terror. Ifølge Raabye har HV kontroll på omlag 70 prosent av disse objektene.

Ikke dimensjonerende



– Politiets behov er ikke dimensjonerende for HVs størrelse, sa HV-sjef Tor Rune Raabye i høringenmandag formiddag.

– Har HV de ressursene som trengs for å beskytte disse objektene, spurte komiteleder Martin Kolberg (Ap).

– Jeg skulle ønske at jeg hadde mye mer, svarte HV-sjefen.