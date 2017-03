Lundteigen krever ny terror-høring

Per Olaf Lundteigen (Sp) vil ha en ny, lukket høring i Stortinget med statsminister Erna Solberg (H) for å få vite hva som sviktet da regjeringen trodde at objektsikringen var på plass.

Sp's medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen sier han frykter at offentlige ledere vegrer seg for å melde opp til sine statsråder om feil og mangler i samfunnssikkerheten.

– Vanlig internkontroll fungerer ikke. Mange rapporterer åpenbart det som statsrådene ønsker å høre, sier Lundteigen til VG.

Fikk feil informasjon



Onsdag sa Erna Solberg i Stortinget at hun ikke visste om svikt i sikring av vitale nøkkelobjekter før Riksrevisjonen avslørte det. I høringen pekte hun på at Politidirektoratet først hadde meldt at alt var under kontroll:

– Det var altså sånn at vi som regjering, som helhet, ikke var klar over helheten i komplekset og manglene som var gjort i enkeltdepartementer, før vi fikk Riksrevisjonens rapport, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime.

For lojale



Ifølge Lundteigen skyldes dette mangel på uavhengig tilsyn, at noen utenfra passer på at pålagte oppdrag blir utført:

– Den lojaliteten kan bli så høy at de ærlige svarene holdes tilbake. Justisdepartementet baserte seg på politiets internkontroll og registrering, uten å ettergå dette i sømmene.

– Hvordan kan du da holde regjeringen ansvarlig for disse feilene, når du tror at de ikke får informasjon som er sann?

– Det er regjeringens ansvar å sørge for at Stortinget får et sant og ærlig bilde av situasjonen. Hvis rapportene sier det statsrådene ønsker og ikke det sanne bildet, da går det galt, sier Sp-representanten.

Kan bli lukket høring



Tirsdag i neste uke skal kontrollkomiteen bestemme om de vil innkalle til en ny høring bak lukkede dører for å få svarene de ikke fikk i den åpne høringen.

Også Abid Raja (V) sier at han ønsker en lukket høring for å avklare hvordan landanleggene i oljesektoren er sikret mot terror og kriser.