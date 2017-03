Erna Solberg vil ikke frigi kritisk rapport om samfunnssikkerhet

Statsminister Erna Solberg (H) sier nå endelig nei til å fjerne hemmeligstempelet på Riksrevisjonens kritiske rapport om politiets og Forsvarets manglende sikring av nøkkelobjekter.

Dermed er det stor fare for at Stortingets høring kommende mandag og tirsdag om rapporten, delvis må skje bak lukkede dører.

– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.

Rapporten som Riksrevisjonen sendte til Stortinget i oktober i fjor er gradert og dermed hemmelig etter sikkerhetsloven.

Knusende kritikk



Men i et ugradert sammendrag var Riksrevisjonens konklusjon knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og eks-justisminister Anders Anundsen (Frp):

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

Mange forsøk



Helt siden oktober har kontrollkomiteen på Stortinget forsøkt å få nedgradert deler av rapporten. I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men de to departementene nektet fortsatt å fjerne hemmeligstempelet.

I stedet tilbød regjeringen å sende over sitt eget sammendrag av rapporten, men det nektet Kolberg og komiteen å ta imot.

– De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, sa Foss til VG i februar.

– Vi kan ikke la våre konklusjoner sensureres, dempes eller forandres. Vi står fast på våre opprinnelige konklusjoner, la han til.

Befolkningen nektes innsyn



– Så nå sitter vi med en rapport hvor Riksrevisjonen benytter sine mest alvorlige karakteristikker, «svært alvorlig», men som befolkningen ikke skal få innsyn i. For alle som har lest Riksrevisjonens nye sammendrag, er det ubegripelig at både statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren mener at sammendraget avslører opplysninger som er skjermet i sikkerhetsloven, sier Kolberg til VG.

– Vil det bety at deler av Stortingets høring må skje for lukkede dører?

– Det gjenstår å se, det kan komme spørsmål som medlemmene av regjeringen ikke vil svare åpent på, selv om jeg i det lengste vil forsøke å unngå det. Prinsipielt mener jeg at den folkevalgte kontrollen med rikets sikkerhet i størst mulig grad skal skje i det åpne rom. sier komitélederen.

Mangler myndighet



I brevet som hun sendte til Stortinget torsdag, skriver statsminister Erna Solberg at hun ikke har myndighet til å avgradere informasjon som andre myndigheter har gradert. Derfor ba hun forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om å vurdere graderingen enda en gang.

Men Eriksen Søreides svar er det samme som i forrige runde:

«Dokumentet inneholder enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet», skriver forsvarsministeren i et brev til Erna Solberg onsdag denne uken.

Kolberg er helt uenig med både Solberg og Eriksen Søreide:

– Det er svært bemerkelsesverdig at hun skyver forsvarsministeren foran seg, og at det ikke er politisk vilje til å avgradere det som åpenbart fremstår som kritikk mot regjeringen. Jeg har en mistanke om at dette skjuler andre hensikter enn bare hensynet til sikkerhetsloven, sier Kolberg.

Hun kan nedgradere



Han er også helt uenig i at statsministeren ikke har hjemmel til å fjerne hemmeligstempelet:

– Statsministeren kan gjennomføre en nedgradering i et plenumsmøte med regjeringen, sier Kolberg.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar til artikkelen fra Statsministerens kontor fredag.

Høring mandag og tirsdag



Høringen om Riksrevisjonens rapport starter mandag morgen med etatssjefene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret og politiet, og fortsetter med forsvarsministeren og den tidligere og nåværende justisministeren.

Tirsdag ettermiddag skal komiteen spørre ut statsminister Erna Solberg. Forgjengeren Jens Stoltenberg, som også var invitert, er på reise i USA neste uke og har takket nei.