Byggeskandalen: Kontrollkomiteen slår tilbake

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar et oppgjør med stortingsdirektør Ida Børresens omtale av byggesprekken knyttet til rehabiliteringen av Stortinget.

Arbeidet med rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 i Oslo, samt ny innkjørsel til stortingsgarasjen, skulle vært ferdig denne sommeren.

I et stortingsmøte 20. juni påpekte nestleder Michael Tetzschner (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at Stortingets byggeprosjekt ikke blir ferdig før om nesten to år.

Dermed kan sluttsummen bli enda høyere enn de 1,8 milliardene Aftenposten har omtalt tidligere. Det første kostnadsanslaget var 70 millioner for seks og et halvt år siden.

Riksrevisjonen gransket saken. Blant hovedfunnene er «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag».

Riksrevisjonen: Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser

Stortingsdirektøren i VG-intervju: – Riksrevisjonen tar feil

SPRENGTE BUDSJETTET: Stortingets direktør Ida Børresen, her fotografert på Eidsvolls plass foran Stortinget i 2012. Foto: Magnar Kirknes , VG

17. juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken: «Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene. Planlagte utvidelser av prosjektet er ikke «overskridelser».

– Realiteten er elendig styring, valg av kompliserte løsninger og manglende oppfølging, skriver leder Martin Kolberg (Ap) og nestlederne Tetzschner og Helge Thorheim (Frp) i kontrollkomiteen i en kronikk tirsdag.

– Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste, heter det i kronikken.

Les også: Varsler oppvask med stortingsdirektøren

Trioen mener Børresens omtale av byggeprosjektet går imot vedtakene Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.

Børresen har lest kronikken. Hun sier hun er på ferie og at det er «vanskelig å få kommunisert en så kompleks sak uten samband».

Les også: Solberg tar stortingspresidenten i forsvar