Brøt egne frister for objektsikring

Verken Forsvaret eller politiet klarte å holde regjeringens selvpålagte frist om å få på plass sikring av nøkkelobjekter. Det erkjente to statsråder i Stortinget tirsdag morgen.

Både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) fortalte at arbeidet med objektsikring pågår fortsatt, selv om dette skulle være på plass for flere år siden.

– Det tok lengre tid, og var mer omfattende og kostnadskrevende. Men det er ikke slik at det ikke fantes sikring, sa forsvarsministeren i Stortinget.

Instruksen om å øremerke såkalte sikringsstyrker til mål, bygninger og anlegg som er vesentlige for å holde samfunnet i gang i en krisesituasjon, ga en frist til 1. januar 2014, med mulighet til ett års utsettelse.

Planer for fire av fem



Tre år senere jobber Forsvarsdepartementet fortsatt med å sikre slike objekter i sivil sektor:

– Ved utgangen av 2016 hadde Heimevernet planer for 97 prosent av objektene, I 2017 er det kommet nye sivile objekter til, slik at omlag 80 prosent nå har planer, sa Eriksen Søreide i høringen tirsdag morgen.

Prioriterte egne objekter



Ifølge forsvarsministeren hadde Forsvaret prioritert å beskytte sine egne objekter, og så ta fatt på sivile objekter.

Søreide gjentok flere ganger at den første listen fra Politidirektoratet, med objektene som politiet ønsket at Forsvaret sikret i en krisesituasjon, først kom til Forsvarsdepartementet i oktober 2014.

At objektsikring brått fikk høyeste prioritet i begge departementer, faller sammen i tid med at Riksrevisjonen i 2015 begynte å grave i status for objektsikringsreglene.

Risiko



Den alarmerende konklusjonen fra Riksrevisjonen kom til Stortinget i oktober 2016:

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

Slo ut regjeringskvartalet



– Alle vet at dette har forbindelse til 22. juli 2011 og terrorangrepet, sa komitéleder Martin Kolberg (Ap) i utspørringen,

– Da var objektsikring sentralt. Angrepet slo ut vårt regjeringskvartal for flere tiår. Når vi nå får en rapport som sier at deler av objektsikringen er svært alvorlig med fare for liv og helse. Så hvorfor er vi fortsatt i denne sitiuasjonen, spurte Kolberg.

Ikke etterlevd



– Instruksen har ikke vært etterlevd tilfredsstillende, erkjente justisminister Per-Willy Amundsen i høringen.

– Min oppgave blir å sikre at nødvendige tiltak iverksettes Og at arbeidet prioriteres. la han til.

Det var åpenbart at Riksrevisjonens arbeid satte fart i etatene: I mai i fjor ble politidistriktene pålagt av Politidirektoratet å forhåndsutpeke objekter, for å kunne kartlegge og utarbeide objektplaner.

– Det er lagt ned et betydelig arbeid siden. Objekter hvor politiet planlegger bistand fra Forsvaret er nå utpekt og kartlagt. og at utarbeidelse av objektplaner er i hovedsak ferdigstilt, sa Amundsen.

