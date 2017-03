Anundsen om objektsikring: Rapporteringen glapp

Eks-justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at det glapp i rapporteringen fra politiet og opp til ham, da det viste seg at det ikke var øremerket styrker fra Forsvaret til å sikre en rekke nøkkelobjekter.

– Riksrevisjonens rapport er på dette punkt korrekt. Om vi hadde fått en annen rapportering av tilstanden, så ville vi reagert annerledes. Her skjedde det en rapporteringsglipp, sier Anundsen til VG etter første dag av Stortingets omfattende høring om objektsikkerhet.

Trodde instruksen var fulgt



Etter en lang dag med forklaringer om manglende sikring av nøkkelobjekter, som Riksrevisjonen alarmerte Stortinget om i oktober, kom den tidligere justisministeren til høringen og ga Riksrevisjonen rett:

Anundsen sa i høringen at han trodde at instruksen om dette var etterlevd. Det var den ikke. Riksrevisjonen slo derfor fast at det er «risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner».

Tok ansvaret



– Vi har overraskende nok fått en klar erkjennelse fra Anundsen om at Riksrevisjonens kritikk på dette punktet er korrekt. Årsaken er at han fikk gal informasjon fra Politidirektoratet. Jeg merket meg at Anundsen erkjenner det konstitusjonelle ansvaret, sier komiteleder Martin Kolberg (Ap) til VG.

– Samtidig ligger det en form for ansvarsfraskrivelse her, som gjør at vi på nytt kunne kommet i en kritisk situasjon hvor ressursene ikke fant hverandre, legger han til.

Men den tidligere justisministeren, som gikk av før jul i fjor, fastholdt at han og departementet har jobbet hardt med sikring av nøkkelobjekter.

Anundsen satt selv i spesialkomiteen som ble oppnevnt i Stortinget etter terrorangrepet 22.juli 2011, og som krevde et helt annet fokus på å sikre utsatte objekter av som er kritiske for å holde vitale samfunnsfunskjoner som strøm og vannforsyning i gang.

– Ingen må tro at objektsikring ikke hadde høy prioritet hos oss. Det har skjedd enorme forbedringer. Men så et det slik at det skje feil, og det er Riksrevisjonens kjerneopgave å avdekke. Og her traff de godt, sier Anundsen til VG.

40 prosent økning



I høringen tidligere mandag bekreftet sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, at antallet objekter som HV skal sikre, har økt med 40 prosent den siste tiden.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa at politiet forsatt jobber med sikring av sine egne skjermingsverdige objekter, og at mange av dem har vært svært kostbare å sikre.

Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sa at manglende lederfokus har gjort det krevende å få objekteiere til å grunnsikre sine anlegg.

Erna Solberg kommer

Høringen fortsetter i Stortinget tirsdag morgen. Da kommer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og må svare på spørsmål om det politiske ansvaret for situasjonen.

Etter lunsj tirsdag kommer også statsminister Erna Solberg (H) for å bli spurt ut av kontrollkomiteen.



Martin Kolberg har tidligere sagt at han har spørsmål til henne om hvordan arbeidet med samfunnsikkerhet er organisert på Statsministerens kontor etter at Solberg tok over som regjeringssjef i 2013.

