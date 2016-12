To sølvgutter tok fyr under konsert

Under dagens julekonsert i Lørenskog kulturhus var to sølvgutter uheldige og klarte å sette fyr på eget hår.

– Vi har levende lys på hver konsert, og guttene bukker når de får applaus. De er stort sett flinke til å holde sitt eget lys ut til siden, så de ikke får lyset i panna, sier markedsleder i Sølvguttene, Hans Petter Stub.

Han forteller at dette skjer et par ganger i sesongen.

– Det ble ikke noe stort drama. Men det hender at slikt skjer, og da kan det hende at noen fra publikum roper at det brenner. Hår er lett antennelig, sier han.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Vurderer å sprite opp konserter

Stub avklarer at det ikke dreide seg om pyroeffekter, men at de kanskje skal vurdere å sprite opp showet litt.

– Men egentlig er det ikke noe gøy, for det kan være dramatisk, sier han.

Han forteller at ingen av guttene ble skadet.

Sølvguttene vil fortsette med levende lys på konsertene sine i fremtiden.