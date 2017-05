To arrestert etter voldsepisode på Tyga-konsert i Oslo

Det gikk hardt for seg da stjernerapperen Tyga gjestet Rockefeller i Oslo fredag kveld.

Konserten gikk mot slutten da en publikummer ble angrepet.

Flere videoklipp VG har fått tilsendt viser at en person klatrer over sperringene og går inn til publikum. Klippene viser deretter at to personer brøyter seg frem gjennom publikum og slår en person i ansiktet.

Denne personen faller bakover, de to mennene får tak i ham et øyeblikk senere, og en av dem tar halsgrep på ham.

To pågrepet



To personer er pågrepet etter voldsepisoden på Rockefeller opplyser jourhavende jurist ved Grønland politistasjon, Line Borgen, til VG.

De to ble pågrepet natt til lørdag, en gang mellom 02 og 02.30 og er siktet for kroppskrenkelse. De satt like før midnatt lørdag fremdeles i arresten.

– Nå etterforsker vi saken, så må vi ta stilling til om det er grunnlag for å varetektsfengsle dem etter det, sier Borgen.

De to har forklart seg for politiet, men juristen ønsker ikke å gå inn på hva de har sagt.

Avlyste konsert

Tyga skulle egentlig spille på russearrangementet Landstreff Bergen lørdag kveld, men denne konserten ble avlyst.

På arrangementets Facebook-side vises det til voldsepisoden. Der formidles også en beskjed fra rapperen:

«Uheldigvis ble et nøkkelmedlem av teamet arrestert kort tid etter Oslo-konserten. Han ønsker å beklage til alle sine fans og til arrangørene av festivalen», står det.

Nasradin (20) ble angrepet



Nasradin Zakaria (20) sier han er publikummeren i låsegrepet. Zakaria sier til VG at han og en venn hadde reist fra Finnmark til Oslo for å få med seg konserten.

BLE SLÅTT: Nasradin Zakaria (20) hevder han ble angrepet av noen i støtteapparatet til stjernerapperen Tyga på Rockefeller fredag 12. mai. Han fikk synlige skader i ansiktet. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

– Under konserten ser jeg at Tyga og kompisen hans snakker sammen, noe som altså vil si at Tyga også er involvert, sier Zakaria.

– Jeg så kompisen til Tyga peke på meg gjentatte ganger, i tillegg til at han sa «I will take you». Jeg gjorde ingenting for å provosere hverken Tyga eller kompisene, forteller Zakaria videre.

Måtte på legevakt



Litt senere utspiller scenene i videoen seg. Zakaria forteller at han fikk et kraftig slag ved høyre øye, og i tillegg til et kutt i leppa fikk han også t-skjorten revet opp. Kvelden endte på legevakten.

– Jeg gjorde ikke noe motstand, og jeg har ikke gjort noe som helst for å fortjene en slik behandling. Enda jeg er, eller var, superfan av Tyga, sier Zakaria, som har anmeldt hendelsen.

I etterkant fikk han vite at angrepet skal ha funnet sted fordi noen kastet øl mot scenen. Zakaria sier selv at han ikke drikker, og at han kun var der for opplevelsen.

– Konserten ble avbrutt etter hendelsen. En vakt kom og brøyt meg vekk fra dem, og så kom sjefen for vaktene der, tok meg til side og snakket med meg om hva jeg burde gjøre videre.

– Kjipt at sånne ting skjer

MEDTATT: Nasradin Zakaria (20) på legevakten i Oslo natt til søndag. Det brutale angrepet er anmeldt til politiet, som bekrefter at de vil etterforske saken. Foto: Privat

Zakaria hevder det var folk i Tygas crew som angrepet på ham, og ikke noen fra Rockefeller.

Konsertgjenger Hassan K. Naser var oppe på galleriet på konsertstedet da opptrinnet fant sted, og også han filmet med mobilen.

– Det er veldig sjeldent det kommer så store artister til Oslo, og vi ville helst oppleve konserten. Det er kjipt at sånne ting skjer, sier Naser til VG.

Han legger til at det også var mye bråk i etterkant av konserten.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med representanter for Rockefeller, inkludert daglig leder Roar Gulbrandsen, uten å lykkes.