Tiltalt for kroppskrenkelse etter voldsepisode på Tyga-konsert i Oslo

De to personene som ble pågrepet etter en voldsepisode på Tyga-konserten i Oslo fredag er nå sluppet fri.

Det opplyser Politiet på Grønland søndag ettermiddag.

– Saken er ferdig behandlet. Det blir gitt forelegg til den ene og den andre er tiltalt for kroppskrenkelse, sier Birgitte Valen, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Bakgrunn: To arrestert etter voldsepisode på Tyga-konsert i Oslo

De to personene ble pågrepet natt til lørdag, en gang mellom 02 og 02.30, etter at en publikummer ble angrepet mot slutten av konserten.

Flere videoklipp VG har fått tilsendt viser at en person klatrer over sperringene og går inn til publikum. Klippene viser deretter at to personer brøyter seg frem gjennom publikum og slår en person i ansiktet.

Denne personen faller bakover, de to mennene får tak i ham et øyeblikk senere, og en av dem tar halsgrep på ham.

Avlyste konsert

Tyga skulle egentlig spille på russearrangementet Landstreff Bergen lørdag kveld, men denne konserten ble avlyst.

På arrangementets Facebook-side vises det til voldsepisoden. Der formidles også en beskjed fra rapperen:

«Uheldigvis ble et nøkkelmedlem av teamet arrestert kort tid etter Oslo-konserten. Han ønsker å beklage til alle sine fans og til arrangørene av festivalen», står det.

Nasradin (20) ble angrepet



Nasradin Zakaria (20) sier han er publikummeren i låsegrepet. Zakaria sier til VG at han og en venn hadde reist fra Finnmark til Oslo for å få med seg konserten.

– Jeg så kompisen til Tyga peke på meg gjentatte ganger, i tillegg til at han sa «I will take you». Jeg gjorde ingenting for å provosere hverken Tyga eller kompisene, forteller Zakaria.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Tygas manager søndag ettermiddag.