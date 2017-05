Politiet bevæpnet på Mars-konsert

TELENOR ARENA (VG) Sikkerheten er skjerpet på Bruno Mars-konserten i Oslo onsdag kveld. Lisa Vikås (21) vurderte å ikke dra, men konkluderte med: – Man må jo leve.

Det er knyttet spenning til den første store konserten etter angrepet. Etter eksplosjonen som tok livet av 22 mennesker, og skadet 59, ved Ariana Grandes konsert i Manchester natt til tirsdag, er det knyttet spenning til.

Flere av publikummerne VG har snakket med sier at de tenkte seg en ekstra gang om før de valgte å komme i dag.

– Først tenkte jeg at jeg ikke ville, men så tenkte jeg at sikkerheten er jo økt og at det sikkert er enda tryggere nå rett etter, sier Vår Høyvik (22).

23.000 PÅ KONSERT: Tragedien i Manchester tidligere i uken satte sitt tydelige preg på Bruno Mars-konserten i i Telenor Arena i Oslo onsdag kveld. Bevæpnet politi var på plass – og alle som skulle inn måtte bli kroppsvisitert først. Foto: Privat

– Vi må jo leve

Hun er på konserten sammen med resten av studievenninnene Eilen Kvamme (22), Marlene Garli (23) og Lisa Vikås (21), og har reist hele veien fra Ålesund for å få med seg konserten.

Onsdag ettermiddag måtte alle publikummere bli kroppsvisitert før de kom inn på arrangementsområdet.

– Det er litt beroligende å se at sikkerheten er høyere, og at det er mange i uniform her, sier Lisa Vikås (21).

To av jentene har akkurat levert eksamen, de er alle store fan av Mars, og konkluderte med at de ikke kunne bli sittende på hotellrommet når de først hadde kommet til Oslo.

– Man må jo leve. Man kan ikke stoppe å leve på grunn av dette, sier Vikås.

USIKRE: Filip-André Baarøy (26), Fredrik Hjortaas (27), Olav Eikenæs Borge (27), Alf Martin Øksnes (28) og Håkon Solvang (26) utenfor Telenor Arena før Bruno Mars-konsert. Men de legger ikke skjul på at de i utgangspunktet var usikre på om de skulle gå. Foto: Odin Jæger , VG

Før konserten snakket VG også med kameratgjengen Fillip-Andre Baarøy (26) Fredrik Hjortaas (27), Olav Eikenæs Borge (27), Alf Martin Øksnes (28) og Håkon Solvang (26). De var på sin side litt usikre på om de skulle dra på konserten i utgangspunktet.

– Vi var usikre da men ikke nå. Man har det selvfølgelig litt i bakhodet, men vi bestemte oss for at det ble for dumt å ikke dra, sier Hjortaas før han legger til:

–V i utsetter oss jo for mange typer risiko i løpet av en dag.

Politiet er bevæpnet

Politiet på området er også bevæpnet, noe innsatsleder Rune Hundere forteller er en vurdering som er gjort av politimesteren i Oslo.

– Bakgrunnen er en kombinasjon av de store folkemassene som er her, og at det er i nærhet i tid av angrepet, sier Hundere.

Han forteller at på et så stort arrangement som dette har politiet eskalert tilstedeværelsen, og overvåkningen er større i dag enn tidligere.

– Jeg vil også understreker at PST ikke har økt trusselnivået i Norge etter angrepet, sier Hundere.

BEVÆPNET POLITI: Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hundere på Telenor Arena onsdag kveld. – Bakgrunnen er en kombinasjon av de store folkemassene som er her, og at det er i nærhet i tid av angrepet, sier Hundere. Foto: Odin Jæger , VG

Sikkerhetssjef ved Telenor Arena, Ingve Eikeland, opplyste tirsdag at alle som er involvert i konserten er ekstra skjerpet.

– Det er viktig å understreke at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten, presiserer han imidlertid i en pressemelding.

Politiet har også opplyst at det vil bli mer synlig politi på den første store konserten i Norge etter Manchester-terroren.

Sist Bruno Mars opptrådte i Norge, var da han solgte ut Oslo Spektrum i 2013.

Selger Mars-billetter etter terror

Live Nation har solgt nærmere 23.000 billetter til konserten. Tirsdag ble imidlertid en rekke billetter lagt ut til salgs på Finn.no. VG har snakket med flere av selgerne. Flere forteller at terrorangrepet er årsaken til at de nå dropper konserten:

– Jeg har ikke helt bestemt meg, men jeg er usikker på om jeg skal dra. Det er på grunn av terroren. Man blir litt sånn – den terroren i Frankrike og Tyskland, det kommer litt etter hverandre. Det blir en bølge, med flere angrep rett etter hverandre, sier 24 år gamle Heather Ørbeck Eliassen.

– Jeg har lest om at de har økt sikkerheten, men man vet jo ikke. Det skjer jo aldri inne på konserten, det er jo på vei til eller fra arenaen at det skjer – der har de ikke like mye sikkerhet.

– Naivt å tro at det ikke kan skje her

Selv om politiet har hatt ekstra møter med konsertarrangørene på Telenor Arena og at sikkerhetssjefen sier at sikkerheten vil være «ekstra skjerpet» har ikke alle latt seg overbevise:

– Dessverre skjedde dette. Jeg antar at de hadde fokus på sikkerhet i Manchester også, og man er naiv når man tror det ikke kan skje andre steder. Jeg fikk rett og slett litt vondt i magen, og hadde ikke like lyst lenger, sier en kvinne på Østlandet, som ikke vil omtales med fullt navn.

– Jeg er redd for at det skal skje noe, jeg kommer ikke til å kose meg 100 prosent der, og da er det ikke verdt det. Vi er fire stykker, og tre av oss har ikke lyst til å dra. Så nå har vi fått overtalt hun siste til å bli hjemme også, sier «Ziw», en annen selger.