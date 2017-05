Amundsen om angrepet i Manchester: – Må ikke la terroristene få styre oss

Etter terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester, oppfordrer justisministeren folk til å leve sine liv uten å la seg skremme.

Tre dager etter angrepet i Manchester, der hittil 22 mennesker er bekreftet omkomne etter at Salman Abedi sprengte seg i luften etter en Ariana Grande-konsert, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til VG at terroristene ikke skal få definere livene våres.

– For det er nettopp det terroristene vil. De vil at vi skal kjenne på frykten og bli skremt. Og derfor er det viktig at vi fortsetter å leve våre liv. Vi må ikke la terroristene styre oss, sier Amundsen.

Som de fleste nordmenn fikk også justisministeren de første meldingene om angrepet natt til tirsdag.

– Min første reaksjon var at det er grusomt at mennesker kan gjøre noe slikt på en ideologisk og religiøst bakgrunn – og skade barn. Det er uvirkelig at ondskapen kan være så total. Terrorister kan ikke gå fri. Dette skal stoppes, sier Amundsen.

– Det er avskyelig



Torsdag ble flere av identiteten til de drepte bekreftet gjennom politiet i Manchester. Blant dem var kjæresteparet Chloe (17) og Liam (19), som ifølge familien hadde sagt at «de ville være sammen for alltid – og nå er de det».

– Radikal islamisme står for forkastelige verdier, det er avskyelig. Vi har våre gode vestlige verdier som vi skal hegne om. Vi kan aldri utstede noen trygghetsgaranti, men folk må fortsette hverdagen. Hvis ikke har de vunnet, sier Amundsen.

Etter terroren har Storbritannia hevet trusselnivået til «kritisk» for første gang siden 2003.

Tidligere denne uken sa seniorrådgiver Martin Bernsen til VG at PST ikke gjør endringer.

PST oppjusterte trusselnivået i Norge etter terrorangrepet i Stockholm og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.

– Kontraterrorsenteret følger kontinuerlig med, og dersom det er behov for å endre trusselvurderingen, så blir det gjort, sier Amundsen.

– Norge er trygt



Onsdag kveld gikk superstjernen Bruno Mars på scenen i Telenor Arena i Oslo. Bevæpnet politi patruljerte konsertområdet som blant annet en følge av angrepet i Manchester.

– Når terrorhendelser skjer ute i Europa, blir det alltid gjort konkrete vurderinger opp mot situasjonen her hjemme. Og i den grad det er nødvendig å iverksette tiltak så blir det gjort. Noen av dem er synlige, som for eksempel bevæpning, sier Amundsen og poengterer til at det er god informasjonsflyt mellom Norge og nabolandene.

– Jeg mener at situasjonen i Norge er bedre enn i mange andre europeiske land. Vi har færre radikaliserte, god etterretning og vi har jobbet systematisk med miljøene over år for å bekjempe radikalisering. Samtidig har regjeringen prioritert beredskap høyt. Jeg kan aldri utstede en garanti om risikofrihet, men man fortsette som normalt, sier han og legger til:

– Norge er et grunnleggende trygt samfunn.

