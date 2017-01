Rydder opp etter bilkonkurs: Hundrevis av biler til opphogging

Av 758 biler og bilvrak i Olsen bil-konkursen, er det kun 200 som er egnet for salg, ifølge Agderposten.

De siste dagene har boet etter den omfattende konkurs-saken i Grimstad gjennomgått en stor opprydning og gjennomgang av boet.

– Vi har talt 758 biler og vrak. Av disse er 200 salgbare. Resten er levert til opphogging, forteller Kim Jensen i firmaet Bjarøy til Agderposten.

Det er dette firmaet som foretar opprydning og salg av verdiene i boet

Daglig leder Hans Petter Bjarøy opplyser imidlertid til VG mandag morgen at antall biler som skal til vraking må tas med forbehold, ettersom det trengs noe mer tid for å få detaljert oversikt.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Falske salgsmeldinger



Bilforhandleren har inntil sist fredag sittet varetektsfengslet, siktet for blant annet grov korrupsjon, bedrageri og dokumentfalsk.

Vegvesenet sendte sist uke ut pressemelding om at et ukjent antall biler som er reparert og solgt i Grimstad, er farlige på veien.

Vegvesenet mener det er grunn til å tro at et stort antall biler som er omsatt gjennom Olsen Bil kan være direkte være trafikkfarlige. 3000 biler er solgt hos bedriften de siste ti årene.

– Bedriften har hatt manglende kompetanse eller ikke hatt det riktige verktøyet. Vi er svært bekymret for at mange trafikkfarlige biler er på veien. Det er uvanlig at vi går til det skrittet vi nå gjør, men vi vil kalle inn bilene vi mener er trafikkfarlige til kontroll av hensyn til den enkeltes sikkerhet, sa leder Jon Molnes i Vegvesenets krim-enhet til VG fredag.

Sent i høst ble det funnet en bunke med falske salgsmeldinger i en gjenglemt konvolutt på en parkeringsplass utenfor Coop Prix på Birkenlund i Arendal.

Ikke lang tid etterpå, den 30. november, ble Olsen Bil i Grimstad slått konkurs. Så kontaktet en bostyrer politiet i Agder og sa at verdier og biler begynte å forsvinne fra konkursboet.

Begge hendelsene bidro til å rulle opp en stor sak mot eieren av bilforhandleren, og som kan vise seg å få konsekvenser for mange bileiere.

Den 1. desember ble mannen pågrepet, siktet for bounndragelse.

Takserte biler og vrak



Hans Petter Bjarøy sier til Agderposten at de har fått taksert alle biler og vrak på nytt.

– Det var en angitt sum på verdiene i boet. Utenforstående takstmenn har tatt for seg alle gjenstander i boet, og verdsatt dem. Dermed har boet fått en reell verdi på det som er her, forklarer han.

Det som er verdiløst er kastet, mens noen verdier er realisert.

Advokat Bjørn Rener Larsen, som forsvarer innehaveren, registrerer at gjennomgang av bo og biler er intensivert de siste dagene.

– Jeg registrerer at dette nå går raskt for seg. Men jeg har ikke fått tid til å gå dypere inn i dette ennå, sier Larsen til VG mandag morgen.

Hans klient erkjenner ikke straffskyld i forhold til siktelsen. Han har sittet varetektsfengslet siden 1. desember, gjennom julen, og det har vært en tung tid for ham, hvor han også to ganger har sittet isolert, ifølge forsvareren.

Den siktede ble vareteksfengslet fordi politiet mente det var fare for bevisforspillelse. Han ble løslatt fra varetekt fredag.