Joshua Frenchs mor takker norske myndigheter for deres hjelp med å få sønnen hjem fra Kongo.

Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French, publiserte onsdag kveld et innlegg på sin blogg. Der skiver hun om den spesielle dagen da sønnen kom hjem fra Kongo.

I blogginnlegget takker hun norske myndigheter for hjelpen med å få sønnen hjem fra Kongo etter at han har vært fengslet i åtte år.

«Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet. Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig!», skriver Kari Hilde French om sønnen.

Hun takker også Gud:

«Først og fremst ønsker vi å takke Vår Herre som lar oss oppleve Joshuas hjemkomst på selveste frihetsdagen vår», skriver hun om hjemreisen som skjedde på formiddagen 17. mai.

Solberg snakket med moren

I blogginnlegget takker French spesielt statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende for deres innsats i å få sønnen tilbake til Norge.

På pressekonferansen onsdag kveld opplyste Solberg og Brende at de ikke har vært i kontakt med French etter at han kom hjem til Norge, men at de har snakket med moren.

– Statsministeren ringte ikke til moren før flyet hadde tatt av fra Kongo, sier Brende til VG.

– En vet aldri. Vi har opplevd mange situasjoner der vi har vært nære løsninger før. Så denne gangen skulle vi se at han lettet før vi kunne si at vi hadde løst det, sier Solberg til VG.