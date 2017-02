Enken i Kongo-saken: – French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo

Enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for Joshua French og Tjostolv Moland er lettet over signalene om at Kongo-marerittet kan gå mot slutten for French.

Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba opplyste til NRK mandag at Joshua French kommer til å bli benådet og at han blir en fri mann i løpet av 2017. Ifølge justisministeren skal president Joseph Kabila nå ha gitt signaler om at han er positiv til en benådning.

Bakgrunn: French dømt for å ha drept Moland

Bibiche Olendjeke (34), enken til mannen Joshua French og Tjostolv Moland er dømt for å ha drept, kjente ikke til justisministerens uttalelser før VG tok kontakt mandag kveld, men sier hun er glad hvis det er riktig at nordmannen kan bli benådet.

– Jeg har bedt til Gud om dette. French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo, sier hun.

I 2009 ble Abedi Kasongo drept mens han jobbet som sjåfør for Joshua French og Tjostolv Moland. De to nordmennene nektet for å ha noe med drapet å gjøre, men ble likevel dømt i flere rettsinstanser. Etter at mannen døde har Olendjeke flyttet til hovedstaden Kinshasa der hun nå bor hos mannens slektninger.

Les også: Kari Hilde French frykter for sønnens liv

Har besøkt Kongo flere ganger

Hun understreker at ingen har varslet henne om det som kan være en ny omdreining i French-saken.

Både norske myndigheter og Joshua Frenchs mor og advokat er foreløpig svært avventende til opplysningene om en snarlig benådning av den dødsdømte nordmannen. VG er kjent med at sentrale myndighetspersoner i Kongo i lang tid har vært positive til en løsning på den fastlåste saken. Utenriksdepartementets spesialutsending Arild Øyen har det siste året besøkt Kongo en rekke ganger, og utenriksminister Børge Brende bekreftet nylig at det har vært fremgang i saken. Likevel har president Joseph Kabila foreløpig ikke signert benådningen.

Sjåførens enke til VG: – French må få reise hjem

Senest for få dager siden skal det ha vært kontakt mellom norske og kongolesiske myndigheter, uten at det ble gitt noen nye signaler om benådning.

Overrasket

Derfor kom uttalelsene fra Kongos justisminister som en stor overraskelse på norske myndigheter. Senest i forrige uke bekreftet utenriksminister Børge Brende tvert imot at en benådning av nordmannen som har sittet snart åtte år i kongolesisk fengsel er mindre sannsynlig enn tidligere. Samtidig kunne VG fortelle at norske og kongolesiske myndigheter i det stille har forhandlet frem en avtale om soningsoverføring for French. Avtalen er imidlertid ikke endelig signert.

Les også: Norge med milliardsatsing i Kongo

Kabila er nå under sterkt press etter at det planlagte presidentvalget i november i fjor ble utsatt. Samtidig har dødsfallet til opposisjonsleder Etienne Tshisekedi i begynnelsen av februar bidratt til å forsterke det politiske kaoset i landet. Til tross for dette skal Kabila nå altså ha snudd i synet på benådning.

I Utenriksdepartementet ble det i går kveld jobbet på spreng med å få klarhet i hva uttalelsene fra justisministeren egentlig innebærer.

– Vi har foreløpig ikke fått noen bekreftelser fra kongolesiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg til VG.

– Udokumenterte

Advokat Hans Marius Graasvold er foreløpig svært avventende til at kongoleserne denne gangen mener alvor.

– Uttalelsene bekrefter det vi har visst lenge, nemlig at mange i Kongo er positive til en løsning. Vi registrerer at justisministeren er mer konkret enn tidligere. Samtidig fremstår opplysningene om at justisministeren og presidenten skal ha blitt enige om det formelle grunnlaget for en løslatelse foreløpig som udokumenterte, sier Graasvold til VG.

Han understreker at det er langt fra første gang norske myndigheter får signaler om at saken nærmer seg en løsning.

– Det har likevel vist seg gang på gang å ikke holde stikk. Så lenge uttalelsene til justisministeren ikke har støtte i den informasjonen vi har, velger jeg å være avventende, sier Graasvold.

Les også: UD reiste for over én million i Kongo-saken

Håper på løsning

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, er for tiden i Kongo, der hun blant annet har levert skriftlige bekymringsmeldinger om sønnens helsetilstand til kongolesiske myndigheter. Hun bekrefter overfor VG at hun ikke har fått noen opplysninger om en eventuell benådning

HAR SKREVET BEKYMRINGSMELDING: Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French, er bekymret for sønnens helsetilstand. ENDRE ALSAKER-NØSTDAHL, VG Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl , VG

I et stort intervju med VG i forrige uke innrømmet hun at hun ikke lenger orker å håpe på en snarlig løsning.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt.

Samtidig skriver NRK at French blir benådet av hensyn til moren.

– Vi synes synd på henne, sier Thambwe.

EN MORS KAMP: Les hele historien om Kari Hilde Frenchs kamp for sin fengslede sønn på VG+