Denne lappen fikk French til Norge

På denne gule post-it-lappen står landingstillatelsen som gjorde det mulig å fly Joshua French ut av Kongo.

VG kan nå fortelle hele den dramatiske historien om hvordan Utenriksdepartementet det siste året har jobbet med å få den dødsdømte nordmannen hjem til Norge. I fjor sommer var saken tilsynelatende fastlåst. Vendepunktet ble et hemmelig møte mellom Kari Hilde French og Kongos president Joseph Kabila.

Morens kamp for sin dødsdømte og svært syke sønn gjorde dypt inntrykk på presidenten, som etter møtet skal ha konkludert med at det nå måtte finnes en løsning på den fastlåste situasjonen rundt den fengslede nordmannen.

Gjennombrudd



Det var Utenriksdepartementets spesialutsending Arild Øyen som fikk i stand møtet med Kabila, og som tok med seg Kari Hilde French. Kilder med inngående kjennskap til prosessen beskriver møtet mellom moren og presidenten som «det reelle gjennombruddet i saken». Samtidig var de norske aktørene svært opptatt av at nyheten om det spesielle møtet ikke måtte lekke ut. Frykten var stor for at oppmerksomhet rundt møtet skulle gjøre at saken igjen låste seg.

Utenriksminister Børge Brende berømmer morens innsats overfor VG.

– Kari Hilde Frenchs innsats har vært helt avgjørende for å løse saken. Hennes tilstedeværelse i Kongo har gjort dypt inntrykk på alle, sier Brende.

Noen måneder tidligere hadde familien til Joshua French utbetalt en betydelig sum til enken etter sjåføren som ble drept mens han jobbet for French og Tjostolv Moland. Pengene skal ha blitt utbetalt etter at spesialutsending Arild Øyen lanserte ideen direkte overfor Børge Brende. Pengene skulle utbetales uten at det ble gitt noen løfter om løslatelse fra kongolesiske myndigheter. Etter det VG erfarer ga Brende etter hvert sin tilslutning til den dristige manøveren.

Velsignet av Brende



Til tross for at det aldri var snakk om at norske myndigheter skulle betale ut penger, ble både Justisdepartementet og rettsavdelingen i Utenriksdepartementet konsultert før Brende ga sin velsignelse til utbetalingen, får VG opplyst.

Erstatningen skal ha blitt svært godt mottatt i Kongo etter at kirkenettverket bidro til å spre nyheten. Senere sto enken frem i VG og appellerte til myndighetene om at French måtte få reise hjem til Norge. Brende bekreftet på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at enkens appell ble svært viktig i det videre arbeidet med saken.

Til tross for de positive signalene fra presidenten skulle det fortsatt gå trekvart år før Joshua French landet på norsk jord 17. mai. Presidenten ønsket fortsatt ikke å gi en benådning av nordmannen. Samtidig var norske myndigheter svært skeptiske til å inngå en avtale om soningsoverføring, basert på en svært omstridt dom.

I januar kom initiativet til det som til slutt ble løsningen:

Utenriksdepartementet sendte en offisiell anmodning om at French ble overført til Norge på humanitært og medisinsk grunnlag. Arild Øyen fikk positive tilbakemeldinger på anmodningen fra sine kontakter i Kongo. De norske aktørene trodde nå saken skulle være løst i løpet av noen uker, men prosessen gikk tregt.

– Vi har opplevd at det har vært bevegelse i saken, men hadde aldri sett for oss at det skulle gå nesten et år før French faktisk var ute av Kongo, sier Brende.

Politisk kaos



Samtidig rådet det politisk uro i Kongo, og frykten steg for at det igjen skulle skje ting som gjorde at prosessen havarerte.

For halvannen uke siden løsnet det:

På utenriksministerens kontor møttes Brende og Øyen til en lengre samtale, der de ble enige om at det nå haster å utnytte det momentumet som var etablert. Forrige helg kom signalene om at anmodningen om overføring til Norge kunne godkjennes i løpet av få dager, og søndag varslet Brende statsminister Erna Solberg om utviklingen. Likevel var de fullt klar over at mye fortsatt kunne gå galt.

French måtte snu



Erfaringene ga god grunn til å være forsiktige med å juble for tidlig.

To ganger tidligere har norske fly stått klare på flyplassen i Kinshasa for å frakte French ut av Norge. Vinteren 2015 kom det så langt at French var på vei til flyplassen da beslutningen ble stanset, og nordmannen måtte returnere til fengselet.

Børge Brende beskriver det som noen svært intense dager før flyet med French tok av sent tirsdag kveld.

– Med tidligere erfaringer i bakhodet var vi svært nervøse for et nytt tilbakeslag. Det var mye som var utenfor vår kontroll. Samtidig var vi klar over at vi måtte handle utrolig raskt, sier Brende til VG.

I deler av denne perioden hadde utenriksministeren telefonkontakt med sin spesialutsending hver time. Samtidig holdt Brende statsminister Erna Solberg løpende orientert om utviklingen i Kongo.

– Det er sjelden jeg blir dratt inn fra time til timene i en slik sak, men i denne saken måtte vi alle bidra til siste sekund med våre kontakter, sier Brende.

Samtidig hadde norske myndigheter chartret et fly, bemannet med norsk helsepersonell, som mandag landet i Entebbe i Uganda, der det ventet på klarsignal til å hente ut nordmannen. Det viste seg imidlertid svært krevende å få landingstillatelse for flyet i Kinshasa. Arild Øyen ble sendt fra kontor til kontor, men ingen ville sette sitt endelige stempel på tillatelsen.

Samtidig, ute på flyplassen, nektet personellet også å klargjøre drivstoff for flyet, så lenge flyet ikke har tillatelse til å lande.

I Oslo holdt utenriksministeren og statsministeren pusten, mens de ventet på gode nyheter fra Kongo. Først 12 minutter før flyet skulle lande i Kinshasa kom tillatelsen i form av en liten, gul post-it-lapp.

– Det var noen timer der jeg aldri vil ha tilbake. Det var utrolig nervepirrende. Det var mye som sto spill, både tanken på familien og de lidelsene de har opplevd, helsesituasjonen til French og situasjonen for moren hans, sier Brende.

Privat besøk



Utenriksministeren har flere ganger de siste dagene trukket fram Arild Øyens erfaring og innsats som en nøkkelfaktor. Han er full av lovord om sin spesialutsending, og hans innsats for å løse den svært kompliserte saken.

Øyen var den første norske UD-representanten som ble varslet om pågripelsene av French og Tjostolv Moland i 2009. Den erfarne Afrika-diplomaten ble tipset av en kongolesisk kontakt, og brakte raskt beskjeden videre til konsulatet i Kinshasa og den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet i Oslo.

I november 2014 reiste Øyen på privat besøk til Kongo. Øyen var UDs spesialutsending de første årene av Kongo-saken, men hadde nå gått av med pensjon. Før avreise sendte den nylig pensjonerte diplomaten en tekstmelding til tidligere utenriksminister Alexis Thambwe som nå drev privat advokatpraksis. De to kjente hverandre godt fra tidligere. Øyen foreslo et slag tennis, men Thambwe hadde skadet benet og inviterte i stedet Øyen og hans kone på middag hjemme hos seg.

Varslet UD



Øyen hadde på dette tidspunktet ingen formell tilknytning til French-saken, og var nøye med å ikke bringe den betente saken på bane. I løpet av kvelden ba imidlertid Thambwe om å få en redegjørelse for saken som i over fem år har ligget som en verkebyll i forholdet mellom Kongo og Norge.

Dagen etter sendte Øyen en rapport om den private samtalen til sine overordnede i Utenriksdepartementet.

Kort tid etter den private middagen med den norske diplomaten ble Thambwe utnevnt til justisminister i den den nye regjeringen. Noe av det første han gjorde etter å ha inntatt statsrådskontoret var å ta imot Kari Hilde French.

Etter at Øyen fikk hovedansvaret for French-saken i 2015 har de to hatt tett kontakt.

– Mye adrenalin



Også Arild Øyen har de siste dagene kjent presset.

– Det har vært mye adrenalin. Det føltes helt uvirkelig at dette kunne strande på at flyet ikke fikk lande. Det var så banalt, sier han.

Det var i ferd med å mørkne i Kongo da sjefen for Kongos militære justisvesen, general Joseph Ponde dro til Ndolo-fengselet for å hente French. Nordmannen ble fraktet til Pondes kontor, der French fikk ta en dusj. Deretter ble han fraktet til flyplassen med militær eskorte.

Men dramatikken var ikke over.

Ute på rullebanen kom plutselig piloten ut av flyet igjen. Sammen med to teknikere begynte han å inspisere det ene landingshjulet.

– Da holdt det på å sprekke for meg, sier Øyen.

Få minutter senere tok flyet likevel av, og åtte års mareritt for Joshua French var over.