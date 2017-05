Kongeparet var personlig i sin takketale under festmiddagen i Operaen og fortalte om en lang reise gjennom motstand, kjærlighet og frustrasjon.

Feiringen av kongeparets 80-årsdag setter sitt preg på Oslo. I kveld er det regjeringens festmiddag i Operaen, og gjestene er på plass inne i Operaen.

Kongeparet holder takketale sammen.

– Når man kommer litt oppi årene, er opplevelsesgaver det beste man kan få til fødselsdagen. En varm takk til statsministeren og regjeringen for denne flotte opplevelsen vi er så heldige å få dele med familie, venner og representanter for landet vårt her i aften!, åpnet kongen.

Kongeparets bursdag: – Dritgode til å være konge og dronning

– Det at Kongen og jeg står sammen her i dag er resultat av en lang reise gjennom motstand, kjærlighet, frustrasjon, vennskap, humor – og en god porsjon stahet!, fortsetter dronningen.

Takket dronningen for støtten

Hun takket for helse og det å få leve i Norge.

– Men da det først ble oss, begynte et liv som også for meg er og har vært meget rikt, fylt av mening og innhold. På en dag som denne takker jeg for helse, for muligheter, og for å få leve i det landet vi alle er så glade i.

Les hele kongen og dronningens takketale her

Kongen trakk fram arven etter forfedrene hans.

– Det var nok vanskelig for min far å følge etter min høyt aktede farfar. Og det var vanskelig for meg å følge etter min folkekjære far, sa kongen.

Han forteller videre at den eneste måten var å gjøre det på sin egen måte.

– I dag takker jeg for muligheten og støtten til å fylle rollen slik det har vært riktig for meg. Dette hadde jeg ikke klart uten min hustru gjennom snart 50 år ved min side. I dag vil jeg derfor si en varm takk til Dronningen spesielt, sa kongen til jubel fra salen.

Solberg til kongeparet: – Takk for at dere er dere selv

Statsminister Erna Solberg er vertinne for kongeparet og de over 300 gjestene.

– I kveld er vi samlet for å feire dere, og de 80 årene dere har tilbakelagt. Kongen har selv sagt at alder er bare et tall og det er veldig godt sagt. Kanskje flere av oss burde tenkt litt slik, åpner Solberg i sin tale til kongeparet, og fortetter:

– Som dere vet jobber jeg for at flere skal være ute i jobb. Og jeg må si at dere går foran med et godt eksempel. Dere er alltid aktive, alltid energiske og alltid til stede.

Hun trakk flere ganger fram kongeparet som inspirasjon for folket.

– Den varmen, den nærheten og den humoren dere deler. Både med hverandre og med hele Norge. Det burde flere la seg inspirere av.

Se også: Dronning Sonja røpet hva hun gir i fødselsdagspresang til kong Harald

At både kvinne- og mannsrollen har endret seg radikalt iløpet av de siste 80 årene, var også et tema i talen.

– Til og med rollen som kronprinsesse og dronning er forandret. Og der har dronningen vært tøff, brøytet vei og gjort livet lettere for de som skal følge etter i dine fotspor, sa Solberg til dronningen.

Hun takket også kongeparet for å være rause, åpne og inkluderende.

– I en verden preget av uro, konflikter og ytterliggående standpunkter så representerer dere en enestående kontinuitet i samfunnet. Et fast punkt i tilværelsen og det trenger vi. Dere bidrar til å skape et inkluderende samfunn preget av tillit åpenhet og raushet.

Les også: Dronningen av likestilling (VG+)

– Takk for at dere er dere selv. Gratulerer med 80-årsdagene og tusen takk for jobben så langt.

Kjørte i prosesjon fra slottet

Det ble igjen mulig å se de kongelige i det de kjørte i prosesjon fra slottet, ned Karl Johan. Kongeparet hilset på statsministeren før de gikk ned løperen til Operaen sammen.

Se også: Prinsesse Märtha og kronprins Haakon spøkte med foreldrene.

– Det er spennende, og det er morsomt å gi den varme tilbakemeldingen til kongefamilien som det norske folk føler, sa Solberg til VG tidligere i kveld utenfor Operaen.

Ifølge NRK ble det til forrett servert sjøkreps fra Frøya, norsk salsa verde med grillet, hvit asparges og syltet melon. Deretter fulgte variasjon av laks, med agurk, eple og avokado, syrnet rørosrømme og speileggmasjones. Hovedretten er ytrefilet av lam med syrlig sommerkål med gressløk, blomkålkrem, syltet purre og rødvinssaus. Til dessert: lakris- og sjokoladetrøffel, kirsebærclafoutis, aprikospannacotta og rabarbrakompott.

Se bildene av festantrekkene:

Det var satt av ca 1200 publikumsplasser på taket av operaen, og de som ville sikre seg plass å stå måtte møte opp tidlig for sikkerhetsklarering ettersom sikkerheten rundt arrangementene er på topp.

Været har imidlertid ikke vært det beste onsdag, og det var ikke mange som hadde møtt opp hverken langs Karl Johan eller på operataket.

Etter festmiddagen blir det fyrverkeri utenfor Operaen klokken 22.30.

Kong Harald fylte 80 år i februar, og dronning Sonja blir 80 i juli. Den offisielle feiringen skjer nå i mai, mellom de to store dagene.

Trosset været for å se de kongelige

Onsdag formiddag var de kongelige på minicruise med kongeskipet Norge. Flere trosset været for å få et glimt av kongeparet da de gikk om bord i småbåtene som fraktet dem ut til Kongeskipet med rådhusklokkene som spilte «Hurra for deg».

Kong Harald om talen som tok av: – Overrasket over at den slo så voldsomt

Tirsdag kveld var det bursdags-allsang på Slottsplassen. Da var Slottsplassen fylt av feststemte tilskuere som sang bursdagssangen og hørte og så på Nysirkus Bjerke, Oslo Soul Children og Hans Majestet Kongens Garde opptre.

Skuespiller og regissør Bjarte Hjelmeland (46) holdt også en hyllest-tale til kongeparet på Slottsplassen foran publikum, TV-seere og kongefamilie.

Les også: Bjarte Hjelmeland: – Når kongen befaler, sier man ikke nei

Kong Harald ønsket tirsdag velkommen og takket gjestene, deriblant de mellom 30 og 40 kongelige fra hele Europa, som har kommet til Oslo for å ta del i feiringen.

Dronning Sonja takket dronning Margrethe, Ari Behn, sine barn og prinsesse Astrid i sin tale under gallamiddagen.