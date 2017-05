Dronning Sonja om dronning Margrethe: – Du har støttet meg hele veien

Dronning Sonja takket dronning Margrethe, Ari Behn, sine barn og prinsesse Astrid i sin tale under gallamiddagen. I tillegg røpet hun hva hun gir i fødselsdagspresang til kong Harald.

En dag med kongelig feiring fra ende til annen ble rundet av med at dronning Sonja talte til sine gjester og sine nærmeste.

Hun brukte tid på å takke dem som har betydd mye for henne siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968.

– Kjære dronning Margrethe. Du har støttet meg helt siden jeg ble en del av denne familien. I tillegg til å være en uvurderlig rådgiver, har du vært en nær venn som jeg deler interesser for naturen og kunsten med, sa dronning Sonja.

Feirer i to dager: Kongeparets bursdag: – Dritgode til å være konge og dronning

Takket Ari

Videre takket dronningen kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Mette-Marit og Märthas tidligere ektemann, Ari Behn, og alle barnebarna for det nære forholdet, som er basert på tillit, kjærlighet og respekt.

En spesiell takk gav hun til kronprinsparet for styrken hun får av arbeidet de gjør sammen, for forståelse og støtte.

I tillegg fikk prinsesse Märtha Louise en egen hilsen:

– Og kjære Märtha. Takk for at du er den du er. Takk for at du er modig person og en kjær datter.

Kongen roste dronningen

Tidligere på kvelden ønsket kong Harald velkommen og takket gjestene, deriblant de mellom 30 og 40 kongelige fra hele Europa, som har kommet til Oslo for å ta del i feiringen.

– Inni enhver eldre person finnes en ung en som lurer på hva som skjedde, åpnet kongen og fortsatte:

– Jeg ser på tallet 80, og kan ikke helt forstå at det har noe med meg å gjøre. Særlig ikke dronningen, som er i utrolig god form, sa han og takket henne for nesten 50 år som mann og kone.

Han holdt folkets tale til Kongeparet: Les hele Hjelmelands tale her

– Må leke og ha det gøy



Dronningen la i sin tale heller ikke skjul på sin begeistring for kong Harald.

– Det er én ting jeg alltid har blitt minnet på av min mann – viktigheten av å leke og å ha det gøy, sa hun til gjenkjennende smil ifra gjestene.

Som et eksempel på kong Haralds gode tilnærming til livet, fortalte hun en personlig historie fra deres siste reise til Sør-Afrika i februar:

– Vi satt stille ved siden av hverandre for andre dag på rad og leste bøker. Da snudde Harald seg til meg og sa sakte: «Sonja, dette er det nærmeste vi noensinne kommer til å være pensjonister.»

Hedret foreldrene sammen

Under middagen gikk prinsesse Märtha og kronprins Haakon sammen om å holde en tale for kongen og dronningen.

De startet med å dele historier fra barndommen, blant annet om kongeparets kunster på kjøkkenet, og selv om begge ble beskrevet som «oppdaterte og nysgjerrige», er kongeparet svært forskjellige, ifølge sine barn.

Så du? Dronningen: Langt igjen til likestilling

– Mamma laster ned nye apper og leser tekstmeldinger på klokka, begynte prinsesse Märtha, før hun fortsatte:

– Pappa har ikke mobiltelefon. Han er mer opptatt av valget i Frankrike, utviklingen i NATO og om Klæbo blir tatt ut på allroundlandslaget i langrenn.

Se hele talen her: Kongebarna spøkte med foreldrene

– Foregangskvinne

Barna mente Kongeparet har blitt flinkere til å bruke det beste av seg selv i rollen som konge og dronning.

– Dere bygger rollen rundt de menneskene dere er med deres egne gode kvaliteter, istedenfor i for å prøve å oppfylle andres forventninger, sa kronprins Haakon.

Prinsesse Märtha hyllet moren som kvinne:

– Mamma, du har vært en foregangskvinne for meg. Først i voksen alder, har jeg reflektert ordentlig over hvordan det må ha vært for deg som kvinne og komme inn i den rollen som du gjorde i et temmelig tungt og mannsdominert miljø. Du har vist en kraft, styrke som mange med meg beundrer deg for.

HEDRET: Kongeparet vinket til folket sammen med kongelige gjester fra hele Europa fra slottsbalkongen. Her er de avbildet sammen med barnebarnet Emma Tallulah Behn. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Dere deler deres lands gleder og sorger



Også dronning Margrethe hyllet sine venner på den store dagen. Den danske regenten spøkte med hvordan Norge har overtatt Danmarks plassering som verdens lykkeligste land og skrøt av hvordan kongeparet «kjenner sitt land fra fjord til fjell».

– Man fornemmer at rundt «kongen og dronninga vår», eller Harald og Sonja, finnes det ikke bare respekt, men stor kjærlighet, sa dronningen.

– Dere deler deres lands gleder og sorger, også i de tyngste stunder, slik som dere viste sommeren 2011.

Røpte fødselsgaven

Til slutt fortalte dronning Sonja at hun allerede har fått sin gave av kong Harald.

Hennes egen Dronning Sonja Kunst-stall skal åpnes i sommer i Dronningparken og det var kongen som gav henne stallen i anledning 80-årsdagen.

Men det var ikke kjent fra før hva dronningen gir kongen.

Nysgjerrig? Slik bor kongeparet helt privat

– Jeg har valgt å gi deg noe tilbake, min kjære Harald. Min gave til deg er også et hus, det er et Stabbur til Prinsehytta i Sikkilsdalen, sa dronningen før hun avsluttet talen med å minne om at man må være takknemlig for livet:

– Hver dag er en gave som vi ikke må ta for gitt, hver dag er en mulighet til å gjøre noe godt, hver dag kan vi være der for de vi er glade i, og vi kan se dem som trenger å bli sett. Vi er fremfor alt mennesker som skal ta vare på hverandre, sa dronningen.