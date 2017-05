Bli med på feiringen av kongeparet i dag

I kveld klokken 18.30 kommer kong Harald og dronning Sonja ut på slottsbalkongen sammen med kongelige gjester fra Europa. Da stemmer de frammøtte på Slottsplassen i med bursdagssangen.

Slottsplassen skal fylles av festglade mennesker i kveld. Programmet starter klokken 17.30 blant annet med drilloppvisning av Hans Majestet Kongens Garde. Nysirkus Bjerke og Oslo Soul Children skal også opptre før jubilantene kommer ut på balkongen klokken 18,30.

Og serveringen på Slottsplassen blir Kroneis til alle.

– Vi håper at flest mulig vil være med og ta del i feiringen og underholdningen, sier assisterende kommunikasjonssjef ved slottet, Sven G. Gjeruldsen.

OPPVISNING: Garden driller på slottsplasen i kveld. Foto: Tore Kristiansen , VG

Skuespiller Bjarte Hjelmeland skal holde folkets bursdagstale til kongeparet i kveld.

Han har fått frie tøyler.

– Jeg skal være stemmen til det norske folket, og det er fantastisk ærefullt, sier Hjelmeland til VG.

Kongehus fra hele Europa blir representert ved feiringen i dag og i morgen. Mellom 30 og 40 kongelige gjester er ventet til Oslo, og de fleste kommer til byen nå i løpet av formiddagen.

Kongelige gjester: Fra Storbritannia, Spania, Monaco, Nederland, Belgia, Luxembourg og Skandinavia

GJESTER: Dronning Silvia (t.v) og dronning Margrethe (t.h) skal være med på feiringen av 80-årsjubilantene kong Harald og dronning Sonja (i midten). Her er de tre dronningene fotografert under 25-årsjubileet for kongeparet i fjor. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Folkefeiring

Men feiringen er også for folk flest. I kveld blir det altså bursdags-allsang på slottsplassen. Responsen blant de vi traff i går tyder på at lyden av «Hurra for deg som fyller ditt år» vil bære langt. «Folk flest» synger mer enn gjerne for kongeparet.

Kong Harald fylte 80 år i februar, og dronning sonja blir 80 i juli. Den offisielle feiringen skjer nå i mai, mellom de to store dagene.

Kong Harald om å fylle 80: – Alder er bare et tall

Feirer i to dager



I morgen klokken 11 skal de kongelige på minicruise med kongeskipet Norge. Da blir det mulig å få et glimt av de prominente gjesten i det de blir fraktet med sjalupper fra Honnørbryggen og ut til skipet.

Klokken 19 starter regjeringens festmiddag i Operaen. Da blir det igjen mulig å se de kongelige i det de kjører i prosesjon fra slottet, ned Karl Johan, og når de går inn i Operaen.

Sikkerheten rundt arrangementene er på topp.

Omfanget betyr at politiet må sette inn store ressurser for å sørge for sikkerhet rundt både de celebre gjestene og publikum.

– Dette er en stor begivenhet, som samler veldig mange «VIP»-er fra store deler av Europa. Når så mange kongelige og presidenter samles på ett sted, krever det en del forebyggende sikkerhetstiltak fra politiet, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt til VG.

