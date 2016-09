Tåke sendte Mette-Marit til Bardufoss

Tett tåke i Tromsø førte til at et fly med kronprinsesse Mette-Marit om bord ikke kunne lande i byen, men ble omdirigert til Bardufoss. Derfra ventet en to og en halv times biltur.

Kronprinsessen var tirsdag på vei til Tromsø for å besøke frivillige i forbindelse med årets TV-aksjon for Røde Kors.

Et stort presseoppbud ventet på henne på rådhuset i Tromsø, men tett tåke skapte problemer, og flyet med kronprinsessen måtte omdirigeres til Bardufoss.

Istedenfor nok en flytur, ble det en to og en halv times lang biltur til Tromsø for kronprinsessen.

Ikke avlyst

Både dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit er beskyttere av årets TV-aksjon som går av stabelen 23. oktober. Den opprinnelige planen var at kronprinsessen klokken 13 skulle møte frivillige som skal verve bøssebærere.

Målet er å verve 100.000 bøssebærere til det som omtales som årets viktigste søndagstur. Kronprinsessen skal under Tromsø-besøket også møte ildsjeler i kommunekomiteen som jobber med å spre kunnskap og engasjement om aksjonen.

Arrangementet i Tromsø ble ikke avlyst, men altså kraftig forsinket.

Så du denne? Kongehuset beklager at livvakt dyttet eldre kvinne i Bodø

Medisiner og mat

De innsamlede pengene fra årets TV-aksjon går til Røde Kors' arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt. Dette er Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene skal blant annet sørge for at de mest sårbare menneskene i verden får livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat.

Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge gjennom fire ulike Røde Kors-tiltak: flyktningguide, aktiviteter på asylmottak, helsesenter for papirløse og oppsporingstjenesten.

Flyskrekk

Mette-Marit slet lenge med flyskrekk og tok ofte både båt, tog og bil istedenfor fly når hun representerte Norge – der det var mulig. Men i 2014 kunne hun fortelle til VG at flyskrekken var overvunnet gjennom meditasjon.

– Jeg er ikke redd for å fly lenger. Hvis du er redd for å fly må du meditere. Det er ikke tull engang. Det har hjulpet meg, jeg finnes ikke redd lenger. Og jeg har vært virkelig redd. Ordentlig, fortalte hun.