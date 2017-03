Stunt og historier rundt bålet for Kronprinsparet

Kronprinsparet fikk oppleve nysirkus, akrobatikk, dans og musikk da de mandag besøkte bydel Bjerke i Oslo.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit fikk en smakebit av både kultur og natur da de mandag formiddag besøkte bydel Bjerke i Oslo. Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tok imot de kongelige i bydelen hvor hun selv har vokst opp.

Kronprinsparet besøkte Veitvet senter, Norges første kjøpesenter som åpnet i 1958, hvor de fikk se Nysirkus Bjerke opptre med halsbrekkende akrobatikk, dans og musikk.

Les også: Mette-Marit hyller sønnen

Etter å ha opplevd en variert dose med kulturelle innslag tok de kongelige seg en tur ut til det populære utfartsstedet Isdammen, hvor mer enn 1.000 barn og unge hadde møtt opp, blant annet for å grille pølser sammen med kronprinsparet. Rundt bålet fikk de også høre historier, blant annet fra Sathiaruby «Ruby» Sivaganesh, som driver aktiv integrering av innvandrerkvinner fra land som Pakistan, Somalia og Irak gjennom å ta dem med på turer og trim i området.

Les også: Dronning Sonja om innvandringsdebatten: - Vi må være rause

Onsdag samlet også Kronprinsparets Fond en gruppe eksperter i et nyopprettet faglig råd som skal ha fokus på ungdom og utenforskap. Rådet skal blant annet se på hva man kan gjøre for å få ungdom til å fullføre videregående skole. Formålet for Kronprinsparets Fond er «å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser – og at deres drømmer går i oppfyllelse».