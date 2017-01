Mette Marit hyller Marius på 20-årsdagen

Livet er skjørt, skriver Mette Marit, og ber mediene holde seg unna sønnen.

– Helt siden jeg for 20 år siden så Marius åpne øynene for første gang,

har jeg først og fremst vært mor, skriver kronprinsesse Mette Marit åpenhjertig torsdag kveld.

Det står i et åpent brev publisert av slottet dagen før sønnen fyller 20.

Men alt har ikke vært fryd og gammen de siste 20 årene. Særlig oppmerksomheten sønnen har fått etter hvert som han er blitt eldre er noe kronprinsessen beklager.

– De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse, jeg mener ikke er dem verdig, fortsetter brevet.

Håper media får motstand



Nå når Borg Høiby er 20 har Mette Marit et ønske for fremtiden:

– Livet er skjørt, dere. Og vakkert. Hvis vi tar det på alvor så prøver vi vel å se nyansene, og menneskene som hele, med muligheter, istedenfor at vi prøver å presse dem inn i små rom av fordommer. Jeg håper inderlig at de arketypene som ser ut til å prege en liten del av medie-Norges tolkning av en 20-årings liv får motstand.

Lar brevet svare



Kommunikasjonssjef ved Kongehuset, Marianne Hagen, sier til VG at hverken kronprinsessen eller Marius ønsker å kommentere brevet.



– Kronprinsessen har skrevet et nesten to siders brev i anledning sønnens 20-årsdag. Det svarer nok på de fleste spørsmål, sier Hagen til VG.



Hun understreker at Marius ikke ønsker å ha være i media.

Slettes fra kongehuset.no

– Jeg håper det fremgår av brevet at han ikke ønsker å ha en medieprofil. Det er selve poenget med brevet, sier Hagen videre.

I morgen sletter sletter kongehuset profilen til Marius Borg Høiby på kongehuset.no., skriver NRK. Altså blir han ikke lenger presentert under fanen «kongefamilien», sammen med søsknene, moren og stefaren.