Lørdag vil prinsessen delta i sin første individuelle ridekonkurranse siden hun la opp for 16 år siden.

Etter en turbulent tid, da det i sommer ble kjent at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn skulles skilles, gjør prinsessen nå comeback på hesteryggen.

På torsdagens pressekonferanse i Telenor Arena, der hun lørdag skal delta i sprangridning i en egen comebackklasse under Kingsland Oslo Horse Show, sa Märtha Louise følgende:

– Jeg grugleder meg, sier prinsessen før hun innrømmer at hun har startet et stevne, som øvelse.

– Jeg har tjuvtrent litt for jeg tenkte at jeg måtte øve. Jeg red veldig fort og vant 90 cm klassen. Da sa datteren min: Du synes ikke det var litt dårlig gjort å vinne, når det var så mange barn med, sier hun til latter for pressekorpset som har møtt opp.

Prinsessen låner en hest som hun har ridd en gang før, og som ellers skal konkurrere i horseshowet.

Ridd fra fra hun var åtte år



Fra hun var åtte år og frem til år 2000 var det stort sett hest og ridekonkurranser som opptok prinsesse Märtha Louises fritid.

Gjennom hele 90-tallet ble det norske folk vant til å se bilder av henne med hest, i hvite ridebukser på stevneplasser – høyt flygende over hindre.

Hestene hun red ble stadig omtalt i tabloidpressen, særlig millionhesten Hiaros som hun fikk av Stein Erik Hagen i 1998 som man mente ville gjøre det skarpt i sprangkonkurranser.

Men etter år på landslaget og deltagelse i store stevner både nasjonalt og internasjonalt la prinsessen opp i år 2000.

1999: Her deltar prinsessen med hesten Lenaro i sprangkonkurranse Oslo Horse Show i 1999, som på den tiden ble arrangert i Oslo Spektrum. Foto: Bjørn Sigurdsøn, , NTB scanpix

25 år siden starten



Siden har Märtha Louise vært å se på mange ridestevner, men kun som deltager og ikke på hesteryggen.

I år gjør hun altså comeback i Norges største horseshow, Kingsland Oslo Horse Show, 25 år etter at de ble verdenscuparrangør – og hun selv deltok i konkurransen for første gang.

I år vil hun sammen med tre andre tidligere konkurranseryttere delta i en egen comebackklasse lørdag kveld.

De tre andre deltagerne er er Marit Hegre Stranden fra Rogaland. Telemarks OL-rytter (84 og 88) Ove Hansen og Kingsland Oslo Horse Show egen stevnegeneral Morten Aasen.

