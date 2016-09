Kongen og statsministeren diskuterte Mette-Marits utagerende fortid før bryllupet

Før forlovelsen mellom Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby ble offentliggjort, innkalte kong Harald Jens Stoltenberg til samtale på slottet.

Han ville høre statsministerens syn på at kronprinsen ville gifte seg med en kvinne som hadde barn fra før, og som i tillegg hadde vært med på utagerende festing og kunne ha gjort ting hun ikke var stolt av.

Men hva Mette-Marit hadde vært med på i sin ungdom skulle ikke ødelegge for kjærligheten, mente både statsministeren og kongen.

Husker du forlovelsen? Mette-Marit ville selv snakke om fortiden

PRESSEKONFERANSEN: Mette-Marit Tjessem Høiby og kronprins Haakon holdt pressekonferanse om forlovelsen. Foto: Tore Berntsen , VG

«Kongen og jeg var skjønt enige om at kronprinsen kom til å gifte seg med den han var glad i, og hvis noen prøvde å nekte ham det, enten det var kongen eller regjeringen, så måtte vi regne med at landet ikke lenger hadde en kronprins.»

skriver Jens Stoltenberg i sin selvbiografi «Min historie» som kommer ut på Gyldendal forlag i dag.

Husker du dronning Sonja? Fint å ha lille Marius

Bakgrunnen for møtet på slottet var at Norges Grunnlov har en paragraf som sier at kronprinsen ikke kan inngå ekteskap uten kongens tillatelse.

«Det var en paragraf fra en forgangen tid, da det kunne ha stor politisk betydning hvilken ektefelle kronprinsen valgte. Slik var det heldigvis ikke lenger. Alle visste at kronprins Haakon hadde et forhold til Mette-Marit Tjessem Høiby, så jeg skjønte hva som kom, men samtalen forløp like fullt litt overraskende» skriver Stoltenberg i selvbiografien.

Husker du bryllupet? Bryllupsfeiringen time for time

Hvem er «kongen»?

Kong Harald fortalte Stoltenberg at han var innforstått med at når det sto «kongen» i Grunnloven, så måtte det tolkes som «Kongen i statsråd,» altså regjeringen.

BRYLLUPET: Stasminister Jens Stoltenberg mottok kong Harald og dronning Sonja på middagen på Akershus festning. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

«Men akkurat når det gjelder denne paragrafen om at kongen må godkjenne kronprinsens ekteskap, vil jeg mene at kongen faktisk er kongen, det vil si meg – og ikke deg» sa kong Harald.

Da lo de begge to, skriver Stoltenberg.

Men selv om kongen mente at det var ham selv som hadde det avgjørende ordet her, syntes han det var nyttig å høre statsministerens syn, siden denne saken var litt spesiell. Han nevnte spesielt Mette-Marits bakgrunn med utagerende festing og at hun hadde barn fra før.

Jens Stoltenberg var imidlertid helt klar i sitt svar: «Deres Majestet, jeg kan forsikre Dem om at regjeringen ikke kommer til å bestemme hvem kronprinsen gifter seg med.»

Kongen ba likevel om å få et offisielt råd fra regjeringen før forlovelsen ble annonsert.

Husker du kongens bryllupstale? Slik var den

Stoltenberg forteller i selvbiografien at Per Bortens regjering behandlet daværende kronprins Haralds forlovelse med Sonja Haraldsen i 1967.

Den gangen sa Regjeringen Borten sa at den «ikke ville motsette seg» et slikt ekteskap.

Regjeringen Stoltenberg ønsket imidlertid å være klarere. I statsråd rådet den kong Harald til å «gi samtykke» til ekteskap mellom kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem, skriver Stoltenberg i selvbiografien.

BRYLLUPSTALEN: Statsminister Jens Stoltenberg hyllet kjærligheten. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Hyllet kjærligheten



I bryllupet året etter, var Jens Stoltenberg og hans kone Ingrid Schuleruds vertskap for over 300 gjester til middag og dans på Akershus festning.

Husker du kronprinsessen? Beveget Mette-Marit på gallamiddag

I talen under bryllupsmiddagen hyllet statsministeren kronprinsens valg:

«Vi møter en kronprins som utøver den rett ethvert fritt menneske må ha – retten til å følge kjærligheten. Vi møter en ung kvinne som er modnet og som vet at kjærligheten vender alt til det gode. Vi møter to unge mennesker som sier seg rede til å bære det trykket deres posisjon innebærer i det moderne mediesamfunnet», sa han.

Og avsluttet med å utbringe en skål for kjærligheten.