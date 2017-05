Her kan du se Europas kongelige i Oslo

Kongelige gjester fra hele Europa vil være med på å feire Kong Harald og Dronning Sonjas 80-årsdager i neste uke. Her ser du hvor du kan komme tettest på dem.

Kong Harald fylte 80 år 21. februar, og dronning Sonjas store dag er 4. juli.

Midt i mellom de to 80-årsdagene, den 9. og 10. mai, skal de kongelige fødselsdagene feires i fellesskap.

Den som er på riktig sted til riktig tid, kan se kongelige gjester fra hele Europa på nært hold i neste uke.

Disse kommer

KOMMER: Prins Daniel, kronprinsesse Victoria, kong Carl Gustaf, dronning Silvia, prins Carl Philip og Sofia Hellqvist. Her fotografert under feiringen av Sveriges nasjonaldag 6.juni. Foto: Sören Andersson/tt , NTB scanpix

Mellom 30 og 40 gjester fra Europas kongehus er ventet til Oslo disse dagene. I tillegg kommer det islandske og det finske presidentparet.

Den svenske kongefamilien blir representert ved kong Carl Gustaf (70), Dronning Silvia (73), kronprinsesse Victoria (39), prins Daniel (43), prins Carl Philip (37) og prinsesse Sofia (32). Det opplyser den svenske hoffet i kalenderen på sin nettside.

KOMMER: Danmarks kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. Her fotografert i bryllupet til kronprinsesse Victoria og Daniel Westling. Foto: Mattis Sandblad , VG

Fra Danmark kommer dronning Margrethe (77), kronprins Frederik (48), kronprinsesse Mary (45), prins Joachim (47) og prinsesse Marie (41), opplyser det danske hoffet på sin nettside.



Den eneste som ikke bli med fra den danske kongefamilien, er dermed dronningens ektemann, prins Henrik (82).

Fra vår egen kongefamilie vil kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid være med på arrangementene.

Barna er ikke med på den offisielle feiringen disse dagene.

Europeiske gjester

Pressekontakten ved det britiske hoffet bekrefter overfor VG at Windsor-familien vil være representert i Oslo, men siden besøket er av privat karakter, vil de ikke opplyse hvem som kommer.

Etter det VG får opplyst vil det britiske hoffet være representert ved den yngre garde av familien. Dronning Elisabeth kommer ikke.

Fra Belgia er det sannsynligvis kongeparet selv som kommer.

– Jeg kan med 99 prosent sikkerhet si at det blir kong Philippe og dronning Mathilde som reiser til Oslo, sier pressekontakten ved det belgiske hoffet til VG.

FRA BELGIA: Dronning Mathilde og kong Philippe ved et tidligere besøk på slottet i Oslo. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Kongefamiliene i Spania, Monaco, Nederland og Luxembourg er også ventet til Oslo for å feire kong Harald og dronning Sonja.

Av sikkerhetsmessige grunner er de respektive hoffene likevel tilbakeholdne med å fortelle hvem som kommer.

Pressesenteret ved det spanske kongehuset opplyser at de vil offentliggjøre dette til fredag.

KOMMER: Dronning Margrethe kommer for å feire sin venninne dronning Sonja (t.h) Foto: Nils Bjåland , VG

Høy sikkerhet

Ifølge assisterende kommunikasjonssjef SvenGj. Gjeruldsen ved Slottet vil sikkerheten rundt feiringen være svært høy, noe som kan føre til at publikum kanskje ikke kommer like tett på de kongelige som ved tidligere anledninger.

– Men det skal likevel være gode muligheter for publikum å ta egne bilder av de kongelige.

Her kan du se dem

SLOTTSPLASSEN: Her ved feiringen av 25-årsjubileet som regenter. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Tirsdag 9. mai starter den offisielle feiringen på Slottsplassen klokken 17.30.

Garden skal ha drilloppvisning, Soul Children skal synge og danse, og skuespiller Bjarte Hjelmeland skal holde tale for kongeparet.

Den som vil ta kongelige bilder må stå klar med kameraet klokken 18.30. Da kommer jubilantene og de kongelige gjestene fra Europa ut på slottsbalkongen.

Da blir det også allsang blant de frammøtte på Slottsplassen: Bursdagssangen.

Klokken 18.45 trekker jubilantene seg tilbake for å gjøre seg klar til gallamiddag på slottet.

SJALUPP: Gjestene vil ankomme Kongeskipet via sjalupp fra Honnørbryggen. Foto: Kristian Helgesen , VG





Onsdag 10. mai skal de kongelige gjestene på minicruise i Oslofjorden med Kongeskipet Norge klokken 11.00. De fleste vil ankomme kongeskipet via sjalupper fra Honnørbryggen.

Da blir det også mulig å feste et kongelig motiv til minnekortet.

De danske gjestene skal bo på kongeskipet «Dannebrog» som ligger til kai ved Akershus festning. Foreløpig er det usikkert om også de vil komme via Honnørbryggen, eller om de kommer i sjalupp direkte fra Dannebrog.

Samme kveld, klokken 19.00 er det festmiddag i Operaen. Dette er regjeringens gave til kongeparet i anledning 80-årsdagene.

KARL JOHAN: De kongelige skal kjøres fra Slottet til Operaen. Dette bildet er fra signingsferden. Foto: Per Erik Knive , NTB scanpix

De kongelige vil kjøre i kortesje, ledet av Garden, nedover Karl Johan fra Slottet til Operaen. Kortesjen starter fra slottet klokken 18.15.

Av sikkerhetsgrunner blir det ikke åpne biler, men det blir biler uten sotede vinduer. Dermed blir det mulig å få øyekontakt med de kongelige langs hele strekningen.

Den beste utsikten denne dagen, blir likevel fra operataket. I overkant av 1000 publikummere skal få stå der når gjestene går på rød løper fra bilene inn i operaen.

– De som vil stå på operataket må være tidlig ute. Publikum slippes inn fra klokken 16,00, og alle må være på plass senest 17,30, halvannen time før kongeparet ankommer. Det har også med sikkerheten å gjøre, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen.

Han lover at belønningen for å møte opp tidlig er god mulighet til å se de kongelige når de går fra bilene og inn i operaen. Den røde løperen blir lagt i en L, slik at både publikum og presse som står på egne anviste plasser skal få sett mest mulig.