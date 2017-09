Arne Brimi stolt av dronning Sonjas blinkskudd

Dronning Sonjas (80) private bilder fra «Gutta på tur» viser hvor hyggelig vi hadde det, sier kokken Arne Brimi (59).

Etter flere års opphold var det søndag kveld gjensyn med tv-suksessen fra 2000-tallet. Første gjest var dronning Sonja.

– Etter 25 år synes jeg det var på tide at de inviterte med en kvinne, sier dronning Sonja til VG.

– Jeg synes det var hyggelig å være med og få vise frem et av Norges vakreste fjellområder.

(artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ TUR: Dronning Sonja, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Hjeltnes slapper av mens Arne Brimi lager middag. Foto: TV 2

TV 2 bekrefter at det er første gang at «Gutta på tur» har kvinnelig hovedgjest.

Les også: Dette mener anmelder om nye «Gutta på tur».

Matglad

– Å få tilbringe tre dager med dronning Sonja var veldig stas. Vi har en fenomenal dronning. Tenk at hun er 80 år, sier Arne Brimi til VG.

Han og dronningen tilbrakte mye tid sammen under innspilling, og delte mange historier og meninger om mat.

– Hun er veldig kunnskapsrik og interessert. Jeg er så glad for at vi har en dronning som er engasjert i mat og grytene mine, sier Brimi.

PÅ TUR: Arne Brimi, Vegard Ulvang, Arne Hjeltnes og Bjørn Dæhlie. Foto: Håvard Solem , TV2

Fotograferte kokken på stup

I programmet tar en begeistret dronning Sonja bilder av kokken når han på kjent vis tilbereder fisk over åpent bål, i praktfulle omgivelser på kanten av et stup.

VG har via TV 2 og Slottet fått tillatelse til å gjengi det private bildet.

– Jeg tar et bilde av deg, sier dronningen.

– Ja, gjør det, svarer kokken.

Brimi utdyper til VG at retten besto i ørret fra Hardanger, festet til trefjøl og lagt i kjele med kokende vann.

Lest denne? Arne Hjeltnes fikk lappen tilbake

– Jeg tror dronningen også var begeistret for bakgrunnen, selveste Sørfjorden. Bildet viser hvor hyggelig vi hadde det - og det er jo en kjent sak at hun er en ivrig fotograf. Jeg er stolt av at hun tok bilde men mest stolt at hun var så interessert i grytene mine, sier han beskjedent.

– Hva er største forskjellen på programmet nå og for 15 år siden?

– Denne gangen har vi med droner og mer moderne utstyr. Det ble tatt fantastiske naturbilder, sier han.