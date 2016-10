MALVIK (VG) Alltid på farten, alltid med en latter på lur. kong Harald (79) er selv et strålende eksempel på at en aktiv alderdom er bra for helsen.

Med bålkaffeduft i frakken etter friluftsmøte med noen av Malviks kommunes energiske eldre innbyggere, forteller kong Harald (79) om egen erfaring med den helsemessige effekten av å leve et aktivt liv i godt voksen alder.

– Jeg tror det er farlig å sette seg helt i lenestolen. Man må prøve å fortsette med det man har drevet med så lenge det går. Dronningen og jeg sier at man ikke må slutte å leke. Og det ligger noe der, sier kong Harald til VG.

BLID: Hans Majested Kong Harald på besøk i Malvik, her sammen med ordfører Ingrid Aune (Ap). Foto: Therese Alice Sanne , VG

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune (A), sier seg hjertens enig med kongen.

Selv leder hun en kommune som gjør mye for at de eldre skal få være aktive på mange områder så lenge som mulig.

Da hun tidligere på dagen ønsket velkommen til folkefesten på friluftsområdet Midtsundtangen, startet hun med «Velkommen hit til Malvik hvor eldre pensjonerer seg i for å bli frivillige i skilaget.»

– Det er slik jeg opplever det, utdyper hun overfor VG etterpå.

– Norges befolkning blir eldre. Det merker vi her også. Men i Malvik tenker vi at alderdom er en rikdom, ikke bare en sykdom. Når vi får flere eldre innbyggere, får vi også mange friske eldre med kompetanse og ressurser.

At de eldre får bruke denne kompetansen gir både en meningsfull hverdag for den enkelte, samtidig som vi andre får nytte av den, sier hun.

Ordføreren sikter blant annet til seniorklubben i Hommelvik IL som kjører opp skiløyper, og holder idrettslagets nettside oppdater med løypestatus hele vinteren.

Kongelunch



Kong Harald fikk møte representanter for denne gjengen til lunch.

Lunchen ble servert i snekkerverkstedet på friluftsområdet Midtsandtangen, som for anledningen var pyntet med barnekunst og kunst fra Eldres kulturmønstring.

Den årlige kulturmønstringen for eldre ledes av Malviks multikunstner Kari Evenshaug (89), som også satt ved kongens lunchbord.

Det samme gjorde malvikingen Ernst Thoresen (90) som på eget initiativ startet ordningen med at friske eldre kjører ut mat til mindre friske eldre i kommunen.

Ved kongebesøket tirsdag ville Malvik kommune vise frem noe av det det deres yngste og eldste innbyggere holder på med.

Derfor fikk kongen også oppleve dansere fra Seniordansen i munter utfoldelse med dansende barn og ungdom.

Og han fikk høre kommunens egne «levende lydbok,» Jorald Halgunset (79) som jobber frivillig med å lese høyt for beboerne ved helsetunene i kommunen.

Bro mellom kulturhus og eldre



Kong Harald fikk også høre om kommunens nye helsetun som er bygget ved siden av det nye kulturhuset, og at bygningene er bundet samme med en glasskledd bro.

STÅR PÅ: Kong Harald sier man på fortsette med det man har drevet med så lenge det går. Her i samtale med VG i Malvik. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Den brobyggingen er viktig, for i en travel hverdag kan det bli vanskelig å finne rom for bemanning til den taxituren vi gjerne skulle tatt.

Da jeg som fersk ordfører kom i prat med en sykepleier, fortalte hun om sønnen som kom og spurte om moren hadde fått nye medisiner, fordi hun hadde fått smilet tilbake og var blitt mer sosial.

Sykepleieren forklarte at den eldre damen ikke hadde fått nye medisiner. Men at hun hadde fått flere møteplasser. Og nettopp det er viktig for kommunens arbeid med sine eldre innbyggere, sier ordfører Ingrid Aune.

Kong Harald gir kommunen honnør for alt den gjør for at det skal være bra å bli gammel i Malvik.

– Dette ser jo veldig bra ut. Jeg har truffet et par av dem, og de er friske og raske. De gjør jo mye for å få en aktiv alderdom her, sier Kong Harald til VG.