Kongens tale på jubileumsfesten i Dronningparken i fjor ble verdenskjent. Opphavsmannen selv hadde aldri sett for seg en slik respons.

– Jeg ble overrasket over at den slo så voldsomt. Jeg syntes egentlig at jeg bare ramset opp det som i dag er Norge. At det skulle være en stor overraskelse for mange, var litt underlig. Men det var tydeligvis det, sier Kong Harald i et intervju med Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle i anledning feiringen av kongeparets 80-årsdager.

I talen reflekterte kongen over temaet «nordmenn»

– Nordmenn er også innvandrer fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden, sa kong Harald, foran 1500 gjester på jubileumsfesten i Dronningparken.

Han fulgte opp med å si at det ikke alltid er så lett å si hvor vi er fra, men at det vi kaller hjem, det er der hjertet vårt er.

Han sa også at «Vi skal kjenne på at vi på tross av vår ulikhet er ett folk. At Norge er ett.»

Talen gikk viralt, og lovordene haglet i sosiale medier.

Også store utenlandske aviser hyllet kong Haralds tale.

Beriker norsk kultur

Til Aftenposten forteller kong Harald at han ikke ser på det flerkulturelle Norge som noen trussel mot norsk kultur.

– Jeg tror det beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke slippe det selv om vi får impulser utenfra, sier kong Harald. Og utdyper:

FOLKSOMT: 1500 gjester var invitert til Dronningparken da kong Harald holdt sin berømte tale. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen. Vi holder på å utvanne vår hvis vi ikke er forsiktige.

Slik er dagens Norge



Stanghelle bemerker i intervjuet at talen som beskriver Norge i sin alminnelighet også har fått noe kritikk.

– Hm. Ja, men den kritikken godtar jeg ikke. Jeg har ikke gjort annet enn å fortelle hva dagens Norge er. Så den kritikken tar jeg med ro, sier kong Harald.

«Våre nye landsmenn»



I intervjuet med Aftenposten reflekterer kongen over sin fars holdninger til de samme temaene som han selv tok opp i talen.

Kong Harald tror ikke at kong Olav kunne holdt nøyaktig samme tale i sin tid. Men hvis han hadde vært her nå, ville han ikke hatt problemer med å holde den.

– Min far hadde nok brukt andre ord. Det ville han ha gjort, men jeg tror ikke han hadde hatt problemer med innholdet, sier kong Harald, og minner om at det kong Olav var den førstemann til å omtale innvandrere som «våre nye landsmenn.»

Det var i en nyttårstale på 1980-tallet.