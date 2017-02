Vil redusere antall kommuner til 358

Frp, Høyre, KrF og Venstre redegjør for kommunereformen i Vandrehallen på Stortinget.

De fire partiene er enige om å fremskynde behandlingen av regjeringens kommunereform, bekrefter representanter for de fire på Stortinget onsdag morgen.

Samarbeidspartiene er nå enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner, bekrefter leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp).

Flere medier erfarte i går at antallet nye kommuner skulle bli 363. Nå ligger altså tallet an til å bli enda lavere.

– Gjennom vår avtale og avklaring i dag vil ytterligere kommuner bli slått sammen så nesten én tredjedel bor i en ny kommune i 2020, sier Njåstad.

Løypemelding, ikke endelig avtale



Regjeringen har jobbet intenst bak lukkede dører med å å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang.

Tirsdag kveld fikk VG bekreftet at 13 kommuner skal slås sammen mot sin vilje.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det VG erfarer.

Høyres Frank Jenssen kaller avtalen de har kommet frem til i dag for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen.

– Startfasen



Geir Toskedal (KrF) beskriver reformen som «fremtidsrettet»:

– Men den er ennå bare i startfasen. For min del kunne jeg tenkt meg en og annen justering av regionsgrensene, men det skal regionene, staten og Stortinget samarbeide videre om for å få til.

I går satte VG sammen denne foreløpig ufullstendige listen over kommuner som blir slått sammen (kommunene i fet skrift blir tvangssammenslått):

VEST-AGDER:

* Søgne, Songdalen og Kristiansand

* Lindesnes, Mandal og Marnardal

MØRE OG ROMSDAL:

* Haram, med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog

AKERSHUS:

* Fet, Skedsmo og Sørum

NORD-TRØNDELAG:

* Bindal, Leka, Vikna og Nærøy

ØSTFOLD:

* Spydeberg, Eidsberg, Askim og Hobøl

SOGN OG FJORDANE:

* Leikanger, Balestrand og Sogndal

SØR-TRØNDELAG:

* Ørland og Bjugn (Stortinget gjør vedtak om sammenslåing med forbehold om at Fosen-kommunene kommer med et forslag til en større kommune)