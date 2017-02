Sp-Vedum om tvangssammenslåingene: – Det er helt uansvarlig

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener tvangssammenslåingen av kommunene er grunnleggende udemokratisk.

Etter lengre tids jobbing i hemmelige forhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiet Venstre, ble det tirsdag kveld klart at flere kommuner vil slås sammen med tvang.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere kalt planene «en grotesk forakt for folkestyret», og er langt fra fornøyd da VG tar kontakt tirsdag kveld:

– Det som skjer er helt uansvarlig. De har brukt det vi har kalt økonomisk tvang for kommuner som ikke vil slå seg sammen og hele tiden utøvd et voldsomt press. Nå viser det seg at selv når kommuner har stått imot det, tvinges det gjennom, sier han til VG tirsdag kveld og fortsetter:

– Vi har ett prinsipp, at det er folket som til syvende og sist skal avgjøre dette, og ikke tre-fire menn som har sittet på et møte i Oslo sentrum, som dette har vært.

Overrasker med fylkessammenslåing



Vedum er selv representant for Hedmark, som er forespeilet å slås sammen med Oppland fylke til regionen Innlandet, ifølge NRK.

– Det er grunnleggende udemokratisk å gjøre dette uten å tørre å løfte det fram i et valg så folk kan ta stilling til det. Ingen kandidater nevnte under valget i 2013 at fylker måtte legges ned, sier han og legger til:

– Én ting er å være for eller mot fylkeskommunen – som har vært oppe siden 70-tallet, men ingen diskuterte om vi skulle bli regionen Innlandet. Det er snakk om store, varige endringer. Plutselig skal man bare slå sammen fylker for å vise en eller annen form for handlekraft og lage en stor mastodont som ikke har noen forankring.

Sp-lederen mener regjeringspartiene har brutt et løfte om ikke å bruke tvang.

– Hva gjør dere videre?

– Vi skal prøve å stoppe det i Stortinget de neste fire månedene, og utfordre hver eneste representant til å ta aktivt stilling til det. Blir det et tvangsvedtak vil vi gå tilbake og oppheve det.