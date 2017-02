Sp-ordføreren som kan slippe tvang

LUSTER (VG) Luster kommune ser ut til å slippe unna regjeringens tvangssammenslåing. Ordfører Ivar Kvalen (Sp) klager ikke.

Hele tre nasjonalparker strekker seg inn i kraftkommunen Luster, som starter ved Sognefjorden og beveger seg østover og inn mellom fjellene i Jotunheimen. Lustringene har hele 2700 kvadratkilometer kommune å boltre seg på.

Det får holde, mener ordføreren.

– Vi har ikke hatt folkeavstemning, men jeg er veldig mye ute blant folk og har ennå ikke møtt en lustring som har sagt jeg burde «stao pao» for kommunesammenslåing. Det politiske miljøet i Luster er relativt samstemte på at vi vil stå alene, sier ordfører Ivar Kvalen til VG.

Nabokommunene Sogndal, Leikanger og Balestrand har stått på regjeringens hemmelige liste over kommuner som kan bli tvangssammenslått. Det selv om bare Sogndal har sagt ja. Leikanger vil være mer positiv til å slå seg sammen hvis Luster blir med.

Men fra kraftkommunen i øst har det vært nei og atter nei hele tiden.

Den gang i 1963



Luster feiret 50-årsjubileum for den forrige kommunereformen da regjeringen foreslo den nye. På en bryggekant i Gaupnefjorden kan Per Reidar Svangstu så vidt huske den forrige reformen de var gjennom.

Og han vil ikke ha en ny.

MOT TVANG: «Det vil ikke bli populært. Men hvis regjeringen setter ned foten og bruker tvang her eller andre steder, har ikke en ordfører eller en innbygger noe å stille opp med. Det er jo Stortinget som til slutt bestemmer», sier Per Reidar Svangstu (62). Foto: Frode Hansen , VG

– Luster er en stor kommune allerede, større enn hele Vestfold fylke, sier Per Reidar Svangstu (62), tidligere Sp-politiker og nå sveiser.

I 1963 ble småkommunene Luster, Jostedal og Hafslo slått sammen til den vidstrakte Luster kommune. Etter mye om og men havnet kommunesenteret midt i kommunen, i Gaupne. Og der kan det gjerne forbli, mener politikerne her, og ikke flyttes til Sogndal eller Leikanger.

– Det har vært en del innbyrdes kamp mellom de gamle kommunene, det ligger under overflaten. For dem som husker tilbake til den gangen, er det ikke tjenlig med en ny storkommune, sier Svangstu.

Etter det VG kjenner til er ikke Luster lenger aktuell for tvangssammenslåing. Ordføreren sier hans kilder sier det samme. Det kan hende de tre andre sammenslås, men mer sannsynlig da uten Luster.

Og bra det, sier Svangstu.

– De kraftressursene vi har her er viktige for en liten kommune med 5000 innbyggere. Og vi har løst tjenesteoppgavene godt i Luster. Hvis Luster skal gå inn med de fondene og ressursene vi har, må alt dette også deles på de 7000 i Sogndal og de 2000 i Leikanger, for eksempel, sier han.

MIDT I SMØRØYET: Ifølge Luster-ordføreren var det ikke stort Gaupne før småkommunene Jostedal, Hafslo og Luster ble slått sammen i 1963. Kommunehuset havnet her, midt i kommunen, som et kompromiss. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

Luster er en av Norges ti største kraftkommuner og reklamerer ellers med å være en av de største på produksjon av bringebær og en av Norges største sauekommuner.

– Jeg ser ikke noen grunn til å endre på noe som fungerer, Rune Stenehjem (24).

FOR LUSTER: Rune Stenehjem (24) og Stine Walderhaug (29) er også imot kommunesammenslåing. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg ser ikke noen fordeler ved det. Det er folk ganske samstemte om her. Vi er en stor kommune med god økonomi og masse muligheter for bare unge og eldre, sier 24-åringen.

- Blir en utkant



Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har kalt kommunereformen for «groteske forakt for det lokale folkestyret». Statsminister Erna Solberg mener på sin side at Vedum utnytter folks uro og tegner skremmebilder.

Noen uker etter forhandlingene var i gang, la regjeringen etter det VG kjenner til et forslag på bordet med tolv tvangssammenslåinger. Der finner vi Sogndal, Leikanger og Balestrand – men Luster var trolig tatt ut allerede da.

– Vi i Luster vil være alene, vi, sier Arne Bondevik (67).

– Men det spørs om vi tjener på det på sikt, skyter konen Åse Berit (60) inn.

– I en sammenslåing blir vi en utkant, det er det vi er redde for. Men jeg vet ikke hva som er det beste for Luster kommune på sikt. Det er en del interkommunale tjenester som allerede er på plass, som PP-tjenesten og barnevern, og hvordan blir det med det hvis de andre slår seg sammen uten oss? Vil de fortsatt samarbeide da? spør Åse Berit.

LUSTER ALENE: Åse Berit (60) og Arne Bondevik (67) er på vei inn i Badeland i kommunens sentrum i Gaupne. Begge er imot at Luster skal slås sammen med andre, men spør seg hva konsekvensene blir hvis de tre nabokommunene tvangssammenslås nå. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvis de andre blir slått sammen nå, og vi blir det i etterkant, har de allerede fordelt alle tjenestene mellom seg, sier Arne Bondevik.

Likevel er de imot, slik kommunen har vært hele veien.

Prøvde på en avtale, Luster sto utenfor



Etter oppfordringen om å slå sammen kommuner kom, vedtok Sogndal, Balestrand, Vik og Leikanger en intensjonsavtale om å bli nye Sogn kommune. Men Vik, Balestrand og Leikanger endte etter folkeavstemninger og lange diskusjoner opp på et nei til det nye Sogn. Bare Sogndal sa ja.

Luster var ikke med på intensjonsavtalen engang.

I Balestrand var det et knapt flertall for ja i folkeavstemningen, men kommunestyret sa nei. GRAFIKK: ANDERS BERGAN

– Jeg sa til kommunestyret at «jeg skal være med og stille opp for å utarbeide en intensjonsavtale, men hvis dere nå vet at det uansett kommer til å si nei, synes det er mye mer ærlig å si at vi er ikke med på noen forhandlinger som vi ikke vil gå med på uansett», sier ordfører Kvalen.

– Har dere egentlig prøvd?

– Jeg mener vi hadde en behandling, vi var med på den utredningen til Telemarksforskning og hadde og vår egen utredning som rådmannen leverte. Vi mener vi har prøvd og gjort jobben, sier han, og påpeker at det er små kommuner med to til tre tusen innbyggere som ikke må slå seg sammen.

- Så hvorfor skal en bruke tvang på Luster om en ikke bruker tvang på dem? Det er mange kommuner som bør komme før Luster på tvangslisten, sier Sp-ordføreren.

Fylkesmannen har konkludert med at Sogndal, Balestrand og Leikanger bør slås sammen nå, men at Luster på sikt «hører sammen med de andre kommunene rundt regionsenteret Sogndal, og bør ta konsekvensene av det».

Ordføreren i det 2700 kvadratkilomter store Luster ser det annerledes.

