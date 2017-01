Småkommuner frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

Sammenslåing vil være en dødsdom for små tettsteder, mener ordførere i flere av kommunene som kan bli slått sammen med tvang. – En meningsløs hån mot demokratiet, sier Leka-ordfører.

– Over tid vil de kommunale arbeidsplassene bli sentralisert inn til byen, Finnsnes, hvor hovedadministrasjonen kommer til å ligge. Det vil igjen føre til fraflytting fra distriktene. Trusselen er at vi på sikt er for få folk til å ha sykehjem og andre tilbud som vi har i dag, sier ordfører i Berg kommune i Troms, Roar Åge Jakobsen (Samlingslista).

Berg er etter alt å dømme en av kommunene som vurderes innlemmet i en større kommune – mot sin vilje. Nabokommunene Tranøy og Lenvik har allerede sagt ja til hverandre, og hvis Torsken og Berg blir med, blir hele Senja samlet i én kommune.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) diskuterer i disse dager både regionreform og kommunereform med representanter for KrF, Venstre og Frp. Mellom 10 og 20 kommuner skal være aktuelle for tvangssammenslåing.

VG har snakket med ordførerne i de mest utsatte kommunene, og felles for mange av dem er at de frykter fraflytting, dårligere tilbud og mindreinnflytelse hvis de blir tvunget sammen i større kommuner.



– Hvis man bruker tvang så setter man demokratiet til side. Vi spurte våre innbyggere og fikk et klart svar: 71 prosent er mot kommunesammenslåing. Valgdeltagelsen var på nesten 55 prosent, forteller Roar Åge Jakobsen.

Han erkjenner at Berg med sine 914 innbyggere er en liten kommune, og at det ikke er usannsynlig at det ender med sammenslåing. Likevel synes han det er feil å bruke tvang.

– Da respekterer man ikke demokratiet, sier ordføreren.

– Respektløst

Også ordfører i Leka i Nord-Trøndelag, Per Helge Johansen (Sp), retter knallhard kritikk mot regjeringsapparatet i hovedstaden.

– Tvangssammenslåing vil være en meningsløs hån mot demokratiet. Det går ikke an å oppføre seg sånn mot et helt folk. Vi er 600 innbyggere i Leka. Folk kommer til å flytte herfra hvis kommunen forsvinner, fastslår han.

NYTT KOMMUNEKART: I løpet av våren skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) legge frem et forslag om ny kommunestruktur i Stortinget. Ordførere i kommuner som risikerer tvang retter krass kritikk mot statsråden Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Vi er skuffet, for å bruke et pent ord. Noen vil nok si at vi er forbanna. Å bruke tvang er respektløst mot kommuner som har jobbet på ærlig vis for å opprettholde en god dialog, sier ordføreren.

Han mener en sammenslåing med nabokommunene Vikna og Nærøy vil bety starten på slutten for Leka som et sted for fastboende.

– Å være en kommune med en administrasjon gir utviklingskraft, det gir oss et talerør inn til Oslo-miljøet. Du ville ikke ringt meg dersom vi ikke hadde noe kommunesenter her, sier Johansen.

Han beskriver det som «urettferdig» at noen kommuner får si nei til sammenslåing, og blir hørt, mens andre sier nei og likevel blir slått sammen med nabokommuner.

– Det føles uvirkelig og uforståelig, sukker han.

Føler seg overkjørt

Et par mil sør for Leka ligger øykommunen Vikna. Ap-ordfører Amund Hellesø er i utgangspunktet positiv til sammenslåing av kommuner, men misliker sterkt retningen kommunereformen har tatt. 69 prosent av innbyggerne i Vikna sa i fjor nei til sammenslåing av Vikna, Nærøy og Leka.

– Vi føler oss overkjørt. Regjeringen utviser ingen respekt for lokaldemokratiet, sier han.

Ifølge Dagbladet skal særlig Venstre være pådriver for sammenslåingen av de tre kommunene i Nord-Trøndelag.

– Satt på spissen så virker det som man har valgt å bruke tvang i kommuner der Venstres lokallag er positive til sammenslåing, sier Hellesø.

– Når regjeringen velger å bruke tvang i bare noen få kommuner, skaper de enda sterkere motkrefter mot reformen.

– Blir veldig dyrt

I Sokndal kommune i Rogaland stemte et klart flertall i kommunestyret nei til sammenslåing. Også innbyggerundersøkelsen viste neiflertall. Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) tilhørte mindretallet som er positiv til sammenslåing. Han frykter ikke at en tvangssammenslåing skal gå ut over tilliten til det politiske systemet.

– Personlig mener jeg det er naturlig at Stortinget tar dette ansvaret. I Sokndal var innbyggerne delt omtrent på midten, men jeg tror de fleste er forberedt på at det kommer endringer, sier Pedersen.

– Det er selvsagt noen fordeler ved å være en liten kommune, men hvis vi skal ha spesialløsninger på alle fagområder blir det veldig dyrt, sier han.

Mener reform er nødvendig

Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) beskriver seg selv som «en av landets mest entusiastiske ordførere når det kommer til kommunesammenslåing». Likevel har kommunen hun styrer motsatt seg sammenslåing med Songdalen og Kristiansand.

– Det er ingen hemmelighet at det er mitt standpunkt. Det er nødvendig med en reform for å kunne gi innbyggerne gode tjenester i fremtiden. Men som ordfører for hele det politiske miljøet i Lindesnes, må jeg være lojal mot vedtaket som er blitt gjort, sier Kristoffersen.

Nå er det opp til Stortinget å tegne opp norgeskartet på nytt, fastslår ordføreren.

– Det vil ikke slå ned som en bombe i Lindesnes dersom det blir sammenslåing. Vi lever i et vakuum for tiden, vi vet ingen ting om hva som skjer. Derfor er det viktig å få en avgjørelse. Det har hele tiden vært kjent at Stortinget til syvende og sist skulle ha mulighet til å tegne opp kartet på nytt. Det er faktisk deres ansvar.